JR東日本手信大賞2025揭曉　必買11款人氣伴手禮唔止零食蛋糕餅乾

旅行的樂趣，不僅在於沿途的風景，更在於把當地的味道帶回家。JR東日本每年舉辦的「手信大賞（おみやげグランプリ）」，精選沿線最受歡迎的特色美味，邀請旅人投票選出心中的「最想送給別人的一品」。



2025年共有來自東日本1都16縣、71款精選手信角逐人氣寶座。除了前三名，還頒發了「線上銷售冠軍賞」、「新人賞」，以及六大地區的「人氣第一賞」。從經典不敗的甜點到令人驚喜的新創美味，今年的榜單滿滿都是必買好物，一起看看有哪些必買好物，值得你下次旅行時放進行李箱吧！

1. 總冠軍：花生王子（千葉縣）

選用千葉縣產的落花生，炸至金黃酥脆，帶來輕盈爽口的口感。

多年累積的職人技藝，完美釋放花生的香氣與甘甜滋味。採用獨立包裝，方便分送，無論作為手信或節日贈禮，都非常合適。這正是房之驛引以為傲的人氣名產。

花生王子（ピーナツ王子）

參考價格：5個入；486日圓（含稅）

製作公司：株式会社やます

販賣地點：千葉站「PERIE千葉 房之站」、市川站「SHAPO市川 房之站」、秋葉原站「CHABARA AKIHABARA 房之站」



2. 總亞軍：夾心餅乾（東京都）

將可可粉揉入餅乾麵糰中，並加入咖啡粉讓甜味更加內斂。

酥香餅乾中夾著香濃的白牛奶朱古力，入口後宛如品嚐一杯朱古力拿鐵，濃郁的可可甜香與奶香細膩交融，口感醇厚、層次豐富。

夾心餅乾（サンドクッキー）

參考價格：18枚入；2,376日圓（含稅）

製作公司：株式会社シュクレイ

販賣地點：ecute品川FiOLATTE



3. 總亞軍：紅豆沙風練（東京都）

將細緻的紅豆蜜漬粒拌入香醇奶油，再加上法國卡馬格海鹽，夾入酥鬆的法式奶油沙布蕾中。

沙布蕾淡淡的鹹香，恰到好處地襯托出紅豆奶油的甜美滋味，完美融合和風與洋風的精緻平衡，每一口都是驚喜。

紅豆沙風練（あずき沙風練）

參考價格：12個入；2,890日圓（含稅）

製作公司：株式会社美十

販賣地點：東京站「GRANSTA東京 MIYUKA」



4. JRE MALL賞：東京鈴煎餅與紅豆米果（東京都）

JRE MALL賞是在JRE MALL可購買的參賽商品中，銷售數量第1名。

這是一款可以同時品嚐到一推出就於GRANSTA店頭秒殺的超人氣商品「紅豆米果（あんこ天米）」，以及GRANSTA限定的「鈴煎餅」的精緻組合禮盒。所使用的米糰選用北海道產的減農藥一等米，細心保留米飯原本的香甜與風味，讓每一口都能感受到米香的純粹。

東京鈴煎餅與紅豆米果（東京鈴せんべいとあんこ天米）

參考價格：3,024円日圓（含稅）

製作公司：有限会社富士見堂

販賣地點：僅在JRE MALL「GRANSTA MALL」限定販售



5. 新人賞：御門屋TOKYO TORIKO東京（東京都）

東京車站限定！讓人一吃就愛上的一口大小炸饅頭。

內餡共有細滑紅豆餡、芝麻餡、白豆沙三種口味，可以一次滿足不同風味的嚐鮮樂趣。包裝設計以東京車站象徵的「銀之鈴」為靈感，既有特色又充滿紀念價值。

御門屋TOKYO TORIKO東京（御門屋TOKYO とりこ東京）

參考價格：6袋入；1,296日圓（含稅）

製作公司：株式会社豊里

販賣地點：東京站「GRANSTA東京 御門屋TOKYO」



6. 北東北地區賞：法式甜點師的蘋果派（青森縣）

選用青森縣盛產的「富士」蘋果，將其製成糖漬後切成大塊，與鬆軟的海綿蛋糕一同包入派皮中，再烘烤至金黃酥香。

酸甜多汁的蘋果與香酥派皮交織出絕妙口感，每一口都能嚐到滿滿果香。

法式甜點師的蘋果派（パティシエのりんごスティック）

參考價格：1個；250日圓（含稅）

製作公司：株式会社ラグノオささき

販賣地點：弘前站「Appliese Rag-S App」



7. 南東北地區賞：盾型派（福島縣）

以香酥派皮包裹加入核桃的紅豆餡，烘烤至金黃焦香。

「盾型派（エキソン）」的名稱靈感來自法語的「盾牌」。自1960年推出以來，已深受喜愛超過60年，與「Mamador（ままどおる）」並列為三萬石的經典熱銷商品。

盾型派（エキソン）

參考價格：5個入；945日圓（含稅）

製作公司：株式会社三万石

販賣地點：福島站「S-PAL福島 三万石」、福島站「NewDays Mini 福島21号」、福島站「NewDays 福島西口」、郡山站「S-PAL郡山 土產館」、郡山站「土產ASAKANO」、郡山站「NewDays Mini 郡山8號」、仙台站「S-PAL仙台 三万石」、仙台站「土產處仙台3號」、仙台站「土產處仙台4號」、仙台站「土產處仙台6號」、仙台站「土產處仙台9號」、磐城站「S-PAL磐城 三万石」、新白河站「土產處新白河」、新白河站「NewDays Mini 新白河1號」、會津若松站「土產處會津若松」



8. 甲信越地區賞：油漬辣油蒜香柿種（新潟縣）

新潟名產「柿種」與辣油的驚喜結合！在香氣濃郁、富含鮮味的辣油中，加入了炸蒜片、炸洋蔥等配料，再混入壓碎的柿種米果。

酥脆扎實的口感結合香辣濃郁的風味，讓人一口接一口，成為會上癮的佐餐辣油。

油漬辣油蒜香柿種（柿の種のオイル漬けにんにくラー油）

參考價格：972日圓（含稅）

製作公司：阿部幸製菓株式会社

販賣地點：新潟站「NewDays 新潟新幹線站內」、新潟站「NewDays 新潟在來線站內」、新潟站「NewDays 新潟東口」、新潟站「NewDays 新潟西口」、村上站「NewDays Mini 村上」、燕三条站「NewDays Mini 燕三条1號」、東三条站「NewDays Mini 東三条」、長岡站「NewDays Mini 長岡2F1號」、越後湯澤站「NewDays Mini 越後湯澤1號」、越後湯澤站「NewDays Mini 新幹線越後湯澤」、浦佐站「NewDays Mini 浦佐1號」、直江津站「NewDays Mini 直江津1號」、上越妙高站「NewDays 上越妙高」、高田站「NewDays Mini 高田1號」、柏崎站「NewDays Mini 柏崎」



9. 北關東地區賞：蜂蜜與紅茶塔（群馬縣）

使用群馬縣產的洋槐蜂蜜製作蜂巢造型的蜂蜜塔。

下層擠入加入伯爵茶粉的朱古力奶油，上層覆蓋蜂蜜檸檬風味的烤朱古力，最後在表面撒上焦糖粉烘烤而成。兩層風味交織，帶來香甜中帶清新的多層次口感。

蜂蜜紅茶塔（はちみつと紅茶のタルト）

參考價格：4個入；1,098日圓（含稅）

製作公司：株式会社つつじ庵

販賣地點：高崎站「Esite高崎 Honey Lover Premium Store」、高崎站「Esite高崎 群馬IROHA」、高崎站「銘品館 高崎」、高崎站「NewDays 21號」



10. 南關東地區賞：冰川餅乾罐（埼玉縣）

以日本最長的「冰川參道」為靈感，將其三座鳥居分別化為莓果、朱古力與起司三種風味的沙布蕾餅乾。

不僅有沙布蕾，還搭配了燒菓子、蛋白霜等多樣點心，組成豐富的禮盒。餅乾鐵盒的設計融入了冰川神社、鐵道與盆栽等埼玉特色，造型精緻可愛，不論作為手信或收藏都十分合適。

冰川餅乾罐（氷川のクッキー缶）

參考價格：2,500日圓（含稅）

製作公司：株式会社斎藤商事

販賣地點：大宮站「ecute大宮 冰川之杜YAKUMO」



11. 東京地區賞：東京香蕉牛奶脆餅（東京都）

在特製的酥脆餅皮中加入香蕉與杏仁，再夾入蓬鬆香甜的香蕉牛奶朱古力餡。

不同於威化餅或薄脆餅，帶來的是更輕盈酥爽的脆口口感，讓人一口接一口停不下來。

東京香蕉牛奶脆餅（東京ばな奈クリスピーミルク）

參考價格：6個入；1,188日圓（含稅）

製作公司：株式会社 藤五郎／販賣公司：株式会社 グレープストーン

販賣地點：東京站「HANAGATAYA GRANSTA東京中央通路」、東京站「HANAGATAYA 東京丸之內南」、東京站「NewDays＋HANAGATAYA GRANSTA東京京葉Street」、東京站「HANAGATAYA 東京南」、東京站「HANAGATAYA 東京中央」、東京站「HANAGATAYA 東京八重洲南口」、上野站「HANAGATAYA ecute上野店」、上野站「HANAGATAYA 上野新幹線」、上野站「HANAGATAYA 上野中2樓」、上野站「THE GIFT SHOP 上野」、品川站「HANAGATAYA 品川南」、品川站「HANAGATAYA ecute品川」、大宮站「HANAGATAYA 大宮新幹線」



從經典不敗的點心，到創意滿滿的新銳美味，JR東日本手信大賞2025不只是味蕾的饗宴，更是一趟穿越東日本1都16縣的美味巡禮。下次踏上旅程時，別忘了在車站停下腳步，把這些「票選人氣第一的美味」裝進行囊，讓旅途的回憶，在回家的每一口中繼續綻放。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】