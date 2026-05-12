27歲日男上網誘導9個年輕人自殺　稱遠超性快感　最小僅15歲

在日本神奈川縣座間市，一個看似普通的公寓內，隱藏着一段令人毛骨悚然的真實罪行。



2017年，年僅27歲的白石隆浩（Takahiro Shiraishi）通過Twitter與多位在網絡上透露有自殺傾向的年輕人接觸。他不是勸導，也不是提供救助，而是用我可以陪你一起死的謊言，一步步將他們引誘至死亡深淵。

27歲日本男通過Twitter誘導多名有自殺傾向年輕人「一起死」，卻性侵後分屍受害者，冷血行徑令日本網友震怒（點擊放大瀏覽）▼▼▼

暗網未及之處，Twitter成了狩獵場

白石用的不是黑暗網路，而是人人都可進入的Twitter。他創建多個假賬號，追蹤自殺關鍵詞，專門鎖定情緒脆弱、感到孤獨的年輕人。他以不會讓你一個人死、理解你想死的理由等話術獲取信任，隨後將他們約到座間市的出租房中。他們信任了他，把他當成最後一個傾訴對象，卻不知道，那是自己人生的終點。

九條命，被分屍藏於冷藏箱

2017年8月至10月短短三個月間，白石連續殺害了9人其中8名為女性，最小僅15歲，另一人為女性的男友。在犯案之前，他還將女受害人給性侵。作案後，他將受害者分屍，部分藏入工具箱和冷凍櫃中，公寓內充滿令人作嘔的腐臭氣味。有人曾形容：那個房間，不是人能住的地方，更像地獄的前廳。他供稱自己在殺人後沒有任何悔意，甚至表示殺人的快感遠超性快感。

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被抓，並非因為破綻，而是因為一個兄長的執着

案發並非因為白石自露馬腳，而是因為一位失蹤少女的哥哥不肯放棄。他通過妹妹的社交賬號找到了最後一個與她聯絡的人白石，並在報警後配合警方查出地址。當警方破門而入，發現冷藏箱、垃圾袋中堆滿人體殘肢時，現場幾乎令人無法呼吸。調查人員說：那不只是謀殺案，而是對人性最深層的侮辱。

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審判、死刑、與最後的冷漠

2020年12月15日，白石被東京地方法院判處死刑。他的辯護律師曾試圖以受害者同意被殺為由申請減刑，但法院駁回，指出即便當事人願意，也不合法、不道德。2025年6月27日，白石被日本法務部正式執行絞刑。他臨刑前無明顯情緒波動，只淡淡地說：終於結束了。

社交網絡本該是情感的橋樑，卻被他用作了誘殺的工具。這個故事不只是一起刑案，更是現代社會孤獨與冷漠的縮影。在網絡的黑暗角落中，那些孤獨無助的聲音，若沒有被聆聽，可能就成了獵人的目標。

看到這裏，你是否也開始反思：你身邊，是否有人正默默走在邊緣？你，又是否願意成為那個聽見求救的人？

【本文獲「Goody25」授權轉載。】