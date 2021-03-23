撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-23 18:14

陳凱琳胞弟Derek周日（21日）註冊結婚，姊弟二人亦有在Instagram上分享喜訊。雖然陳凱琳曾澄清非混血，但她與孖生細佬Derek深邃的五官，再次引來網民熱議。其實不少明星雖然樣子似純正中國人，但其實是真正混血兒，《開罐》盤點20個混血明星，看看你們是否猜到他們是哪國的混血兒。

陳凱琳胞弟Derek周日（21日）於金鐘紅棉道註冊結婚。(ghlchan@Instagram)

其實陳凱琳當初選港姐時都因深邃的五官，曾被誤以為是混血兒，但她其後澄清父母皆是華人，自己亦非混血。但她今次再晒孖生細佬Derek的結婚照，二人神似混血的外型再次引來網民熱議。娛樂圈向來有不少混血明星，大家或許想不到以下20位明人竟然都是混血兒！



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有不少人為了在娛樂圈打拚而改了藝名，有的只是改名字，有些更連姓都改埋，甚至由中文變英文。例如一代潮人陳冠希、創造出「skr」等潮語的吳亦凡，原來也不是他們的原名，而他們的原名只可以說…真的非常普遍。一個好的藝名可以令人印象深刻，小編不禁幻想，如果他們用真名出道，跟一個路人有沒有分別。

大飛哥本來就不姓黃。

早前Twins阿嬌離婚，勾起網民特別是90後，對樂壇組合的回憶，2R、Cream等等再次浮現，你又知不知道，原來阿嬌都改過名？

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你可以想像到皮膚白雪雪的古天樂嗎？有頭髮的張衛健你又見過嗎？不少男星愈老愈有男人味，但他們後生、仍是小鮮肉時，可是帥得不得了。放在今天的標準，也絕不輸蝕呢！

你認得他是誰嗎？

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同場加映：Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名，事件引起網民熱烈討論，不少名人的英文名原來都十分路人，如果用英文名行走江湖，立即霸氣盡失。

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」。

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