政府工｜民政總署請行政助理　起薪28K！任何大學學位+零經驗都得

不少FG都話今年難揾工，一份普通文職都爭崩頭。好工自然多人爭，好像今次介紹這份民政事務總署招聘的鄉郊選舉行政助理，入職要求低，大學任何學位零工作經驗都可以申請，月薪有28K，相當不俗！



民政事務總署(總部第一科第2小組)-行政助理（鄉郊選舉）

截止日期:13/10/2025 23:59:00

月薪:$28,725

入職條件:

(1) 持有本港大學所頒授的學士學位，或同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績 (註1)；

(3) 具備良好中、英文會話及書寫能力；

(4) 具備良好溝通及人際關係技巧； 及

(5) 具備良好電腦操作知識，包括MS Excel，中英文文書處理等。

註:(1) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級成績。

職責:

(1) 協助籌備和進行有關選舉（例如處理選舉投訴、選舉提名及其他與選舉相關的工作）、選民登記及選民投票率的工作；

(2) 提供行政支援；

(3) 在有需要時進行戶外工作；以及

(4) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款:

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期不多於12個月。

(2) 續約與否須視乎屆時部門的服務需求及受聘人的工作表現而定。

(3) 受聘人或需於戶外、不定時工作以及在星期六、星期日及公眾假期工作。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 Ｘ

(1) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/330.html) 作網上申請。

(2) 申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(3) 申請人如獲邀參加面試，會以電郵方式收到通知。申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址，並有責任確保所提供的電郵地址能接收有關獲邀通知。

(4) 申請人現階段毋須遞交任何相關的學歷證明、工作證明或其他證明文件的正本或副本。稍後，如申請人獲邀參加面試，則須準備有關證明文件的正本及副本，以供審查。