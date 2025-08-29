政府工｜統計處請全職訪問員　DSE學歷+零經驗都得！月薪逾20K

近月失業率上升，不少企業都縮減人手，政府工變得更吃香。今日（29日)公務員事務局網頁貼出政府統計處請統計員的招聘，今次還要是全職，雖然不是公務員約，但要求只需DSE學歷，零經驗都可以申請，月薪有$20,770。即睇申請詳情！



統計處圖片

政府統計處-訪問員(勞工統計科（二）、業務展望統計組、科技統計組及服務貿易統計組)

月薪: $20,770

截止日期 :12/09/2025 23:59:00

+ 4

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等（註1）或以上成績（註2），或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科考獲第2級（註3）╱E 級或以上成績（註2），或具同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級（註3）或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

註:

(1) 政府在聘任時，香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2) 有關科目可包括中國語文及英國語文科。

(3) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

(4) 申請人須具備基本電腦操作知識。

(5) 具有相關外勤統計工作經驗者優先。

職責:

(a) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(b) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(c) 執行其他與外勤工作有關的職務。

（註：職位持有人可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。）

聘用條款:

(i) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2026年2 月開始，為期約4至 9 個月。

(ii) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（因應工作需要，工作時間可能不固定）

(iii) 工作地點：

(1) 政府統計處的任何辦公地點；以及

(2) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請手續:

郵寄 V

互聯網 V

(a) 申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網https://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 如親身或以郵寄方式遞交申請，已填妥的G.F. 340（7/2023修訂版）申請表格，連同學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本須在截止申請日期或以前遞交到九龍協調道3號工業貿易大樓11樓政府統計處科技統計組。請在信封面註明「申請訪問員職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局的網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須把學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本在截止申請日期或之前以親身或郵寄方式遞交到上述的聯絡地址。請註明「申請訪問員職位」，以及在信封面及證明文件上註明網上申請編號。