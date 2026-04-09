男生搭捷運擔心「不小心抓到」女生屁股　網民分享乘車3安全動作

台北捷運在尖峰時段時人潮擁擠，一名男網友分享，近期搭乘北捷時，因為一個急剎，不小心抓到旁邊女生的屁股，他當下驚慌跑下車，擔憂對方會因此報警。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名男網友在Dcard以「在捷運上不小心抓到女生的屁股」為題，指出近期搭乘北捷時，車廂人潮眾多，快到站時因突然急剎，當下沒站穩，結果整個手碰到前方女生的屁股，對方回頭看，他一時驚慌也沒道歉，就迅速跑下車，擔心被對方提告性騷擾，讓他好奇發問：「現在想起來有點後悔，該怎麼辦才好？」

「3個動作」可防止被誤認性騷擾：

貼文一出後，不少網友都表示：

「那麼多東西能抓，偏偏挑女生的屁股抓」

「捷運急剎？手到底要怎樣才能剛好不小心貼上去抓到女生屁股？」

「我也發生過類似的事，從此之後能不搭大眾運輸就不搭」

「這就是當今的社會現況，身為男性就是原罪」

「監視器很多，我勸你主動通報，以證明你的清白，不然你先跑就已經理虧」

「為什麼不是馬上道歉而去是跑掉，結果後來才反悔？」



【延伸閱讀】日本「痴漢的士司機」竟突然狂舔女乘客這部位 她嚇到不敢反抗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

此外，也有部分網友分享，男生搭乘北捷時，最好做3個動作，回應：

「急剎時不管怎麼樣，手放胸口前面、或直接舉高，反正我都這樣」

「捷運站人很多時，我都會將手緊緊抱在胸口，深怕人生就此染下污點」

「建議配合捷運宣傳的『把包包前背』，比較不影響其他人，還可以保護包包內容物」



延伸閱讀：

男生的救星！北捷出現「婚戒販賣機」 網驚呼：台灣治安也太好了吧

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】