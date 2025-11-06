立法會筍工！公共資訊主任64K　負責推廣+接待服務！即睇入職詳情

立法會有筍工 ！立法會秘書處正招聘傳媒及公共關係部公共資訊主任，月薪可高達81K！相對下入職要求並不算高，只需大學學位畢業，有6年相關工作經驗等就可以申請，工作職責主要是提供傳媒支援管理、提升立法會大樓的訪客及接待服務、以及管理紀念品店的運作等。有興趣的朋友就要把握時機喇！



資料圖片

立法會秘書處-傳媒及公共關係部公共資訊主任招聘

月薪 $64,780起

截止日期：2025年11月7日

+ 3

入職條件

(a) 認可大學學位；

(b) 最少6年從事傳媒及公共關係、機構傳訊、新聞、電視廣播、訪客服務、客户關係或教育服務的工作經驗；

(c) 極佳的中、英文講寫能力，包括能講流利普通話；

(d) 運用資訊科技及人工智能工具的熟練技巧；

(e) 良好的政治和公關觸覺，並能識別民意動向、新興議題和持份者的關注；

(f) 高度自發性及積極應對挑戰與變革的態度；

(g) 良好的用户導向意識、創新思維、分析及督導技巧和解難能力；

(h) 團隊合作精神及良好的人際關係和溝通技巧；及

(i) 獨立工作及在壓力下有效管理多項工作的能力。

所有應徵者均應願意在有需要時在正常辦公時間以外及假日工作。

資料圖片

職責

(a) 提供傳媒支援、公共關係及新聞服務，以利便傳媒報道立法會的會議和活動；

(b) 管理及提升立法會綜合大樓的訪客及接待服務，包括導賞團辦事處的運作及導賞團的服務，以及協助接待官方賓客，以推廣立法會的工作；

(c) 籌辦及制訂教育項目和活動，以及優化相關設施及資源，以豐富參加者的學習體驗；

(d) 管理紀念品店的運作，包括處理在店內出售的紀念品及作官方用途的議會禮品的製作事宜；

(e) 監察內部電視製作小組的日常運作；及

(f) 執行督導人員委派的其他職務。

傳媒及公共關係部人員會被調派至部門內的不同崗位工作。

薪酬

入職薪酬為每月64,780元，如職員的行為及工作表現令人滿意，可按5個按年增薪額增至 81,510元 ； 另有為 公共資訊主任 職 級 而設的每月現金津貼(現時的津貼額為每月1,210元)

聘用條款

成功受聘人士會按合約條款受聘，為期3年，倘完成服務期而工作表現良好，可獲續約，並會獲得一筆約滿酬金，其款額加上僱主在強制性公積金計劃下所作的供款，相等於合約期內所得底薪總額的15%。附帶福利包括有薪假期、醫療及牙科福利。

申請方法

互聯網 V

郵寄 X

(a)秘書處只接受網上申請上述職位。

(b)秘書處將以電郵或電話方式通知初步入選的申請人。