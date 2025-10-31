未成年包租公！14歲男收租月賺11萬港元　揭未成年業主背後原因

韓國租屋市場火熱。最新資料顯示，在韓國登記為公司負責人的未成年人中，平均月收入已超過300萬韓元（約港幣1.6萬元），其中八成以上從事不動產出租業。



在這些「未成年包租公」裏，甚至有人僅14歲，每月就能固定進帳逾2000萬韓元（約港幣10.8萬元）。隨著此類案例日益增多，外界質疑背後涉及變相贈與、繼承，或刻意分散收入以規避累進稅。

韓國「未成年包租公」裏，有人僅14歲，每月就能固定進帳逾2000萬韓元（約港幣10.8萬元）。（《梨泰院Class》劇照）

《首爾經濟》報導，韓國國會政務委員會所屬的共同民主黨議員閔炳德辦公室，9月25日分析國民健康保險公團的「職場加入者賦課額」資料。結果顯示，截至2025年8月底，年滿18歲以下的職場加入者共16673人，其中359人（2.1%）以公司負責人身分登記。

14歲房東年收高達135萬港元

從未成年負責人的職業類型來看，不動產出租業佔比最高，達84.1%（302人）。住宿與餐飲業，以及批發零售與消費品維修業則各佔3.0%（11人）。這些未成年負責人的月平均所得為303萬2000韓元（約港幣1.6萬元），高於2023年韓國國稅廳統計的勞工薪資所得中位數272萬韓元（約港幣1.5萬元）。另外，月收入超過1000萬韓元（約港幣5.4萬元）的未成年負責人共有16人。

韓國未成年人大多透過繼承或贈與成為公司負責人。（《梨泰院Class》劇照）

在2023年6月的資料中，18歲以下的未成年公司負責人已達390人，其中前10名高收入者的平均年收入約為1億5206萬韓元（約港幣82.3萬元）。報導指出，今年韓國未成年公司負責人中，最高收入者是一名14歲青少年，他以不動產出租業者身分在首爾江南區登記，月收入高達2074萬1000韓元（約港幣11.2萬元），年收入達2.5億韓元（約港幣135.3萬元）。

讓未成年人當負責人恐成避稅手法

報導也指出，這些未成年人大多透過繼承或贈與成為公司負責人。雖然這樣的方式並不違法，但隨著相關案例不斷增加，外界質疑其中可能涉及變相贈與、繼承，或透過分散所得來規避累進稅。對此，閔炳德質疑：

一名14歲的未成年人，真的能以公司負責人身分正常經營事業嗎？

並呼籲相關制度需要進一步補強。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】