網招「感情破壞專員」有5大職能惹議！網民嘲似小三：狐狸精適合

最近台灣的人力銀行上出現一個讓人眼睛一亮的職缺「感情破壞專員」，光聽名稱就充滿戲劇張力，不少人乍看以為是徵「職業小三」。



開出月薪45,000元（約港幣1.1萬元）起，還附註需要具備「情感心理知識」與「婚姻法律實務應用」能力，引發網友熱議。

網上推出一個職缺「感情破壞專員」，乍看以為是徵「職業小三」，引發網友熱議。（《午後人妻》劇照）

根據徵才頁面，工作負責「接聽客戶諮詢電話」、「協助規劃關係結束策略」、「安撫客戶情緒」，還強調要能「替客戶著想並給予客觀建議」、「對案件用心、即時回報」。職務看起來像是專業級的「分手顧問」，還兼備心理師、軍師、談判專家多種身分。

這份神秘職業引爆社群熱議，網友紛紛留言回應，

「看起來很好賺」

「好酷！我要應徵」

「狐狸精超適合這個工作」

「有趣的工作，只要關閉自己良心」

「我覺得我可以應徵職業小三」

「好想去 感覺我很快能升職」

「當小三變成種職業一切都合理了」



但也有人持反面觀點，

「分手談判專家跟感情破壞專員這麼高風險的職缺還這麼低薪」

「情緒勞動全勤、加班無上限，離職還得自費做心理重建」

「這職業的工傷挺嚴重的」

「風險係數真高」



徵信社（私家偵探社）的主要業務是協助客戶「查真相、找證據」。常見服務包括外遇蒐證、行蹤調查、婚前徵信、第三者排除、感情挽回、債務追查、甚至商業間諜防範等。由於業務性質敏感、介入他人隱私的爭議頻傳，也讓這個行業長期處在灰色地帶，既要懂法律，又得拿捏「調查」與「侵犯」之間的分寸。

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