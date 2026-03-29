被女友讚「尺寸剛剛好」　他驚覺輸給前任超自卑　網民勸：該開心

性生活是維繫一段感情中，不可或缺的關鍵。一名男網友分享，女友的前任下體，尺寸比他大很多，雖然他自認尺寸正常，女友也稱讚他「剛剛好」，但他卻感到很自卑。貼文一出後，引起廣大網友熱議。



這名男網友在Dcard以「女友說我剛剛好」為題，指出近期意外得知女友的前任男友，下體尺寸比他大很多，雖然女友會說他的尺寸「剛剛好」，也滿意形狀、硬度，但他還是覺得有點自卑，好奇：「女友這樣說，是單純安慰，還是認真這樣覺得呢？」

貼文一出後，多數網友都表示：

「人家都已經說剛剛好了，不然你是希望聽到『對啊小很多』你才甘願嗎？」

「有什麼毛病……剛剛好就是用你的很爽好嗎？」

「世上最蠢的問題之一，就是拿自己跟前任比較」

「她還提到你很硬，稱讚的你怎都忽略？」

「你很無聊耶，要不要去幼稚園找女朋友？」



不過，也有部分網友留言緩頰，指出：

「剛剛好就是性事很合，是誇獎」

「剛剛好最舒服，太大會很痛女生反而不爽」

「大小、形狀都不是問題，重點是要磨到點，跟前戲足夠讓彼此雙方都能進入狀況，才能達到一場水乳交融，享受其中的美好性愛」

「我也都跟男友說他尺寸剛剛好，這其實算是一種稱讚耶，太大太小都不舒服，能說出剛剛好就是真的完美符合，你真的要開心才對」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】