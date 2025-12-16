政府工｜郵政署招聘助理經理 任何學位+3年經驗！年薪$379,000

臨近年尾，不少職場小薯可能也考慮轉工。近日郵政署招聘助理經理，協助處理人力資源管理、人事事宜以及行政工作，年薪約379,000元，另加約滿酬金。入職條件要求不高，有任何大學學位，在人力資源管理或辦公室行政方面有3年工作經驗，即合資格申請，追求穩定工作，有興趣加入政府部門的朋友仔可以一試！



郵政署-助理經理（行政事務）

薪酬:年薪約379,000元，另加約滿酬金

截止日期 :31/12/2025 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本港大學頒授的認可學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，在人力資源管理或辦公室行政方面累積不少於三年工作經驗，曾擔任管理或行政職位者尤佳；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 具備良好的語言和書寫能力，並熟悉電腦操作，包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint，以及中英文文書處理技能；

(5) 具備良好的組織、分析、人際和項目策劃／項目管理技巧；

(6) 心思縝密，能獨立工作，積極主動，樂於投身團隊工作；

(7) 富責任感，熱情洋溢，品行端正，正直誠實；以及

(8) 具行政經驗或曾在政府／公共機構工作者可獲優先考慮。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 協助處理人力資源管理和人事事宜（例如僱員賠償、退休和調職）；

(2) 處理一般行政、文書和財務事宜，以及檔案管理；

(3) 協助擬訂預算和人力需求計劃；

(4) 協助進行招聘工作和處理聘任相關事宜；

(5) 處理公眾查詢和投訴；

(6) 督導辦公室的文員和其他初級人員；以及

(7) 執行主管指派的其他任何職務。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪27,110元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

互聯網 V

郵寄 V

(a)

(i) 透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人在網上申請後，須於2026年1月7日或之前，將履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）；或

(ii) 將填妥的申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。

(b)申請表格［G.F. 340（7/2023修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(c)信封上的郵戳日期將視為遞交日期，信封面須註明「申請助理經理（行政事務）職位」。申請人如透過網上系統申請，請在郵寄文件每頁清楚註明網上申請編號。