為何日本住家門口擺滿水瓶？揭秘「驅貓行動」片段證野貓當沙發坐

如果你去過日本，在街頭漫步時可能會發現一個奇怪現象：不少住家或店鋪的門口、院子邊，甚至窗台下，整整齊齊地擺放着一排排裝滿水的透明塑料瓶。



這些瓶子通常是普通礦泉水瓶或可樂瓶，灌滿自來水後就這麼立在那，在陽光下閃閃發光。第一次看到時，你可能會以為是某種日本獨有的園藝裝飾，或是用來澆花的儲水容器。但仔細觀察會發現，它們擺放得很有講究——往往密密麻麻排成一圈，像在守護着什麼。

這種景象從東京到大阪，從鄉間到都市，隨處可見。那麼問題來了：日本人為什麼要在家門口放這些裝水塑料瓶？

不少住家或店鋪的門口、院子邊，甚至窗台下，整整齊齊地擺放着一排排裝滿水的透明塑料瓶。（小紅書圖片）

擺放裝水塑料瓶竟是「驅貓偏方」 網友實測效果不佳：

一場失敗的「驅貓行動」

答案可能會讓你哭笑不得：這些塑料瓶，是用來趕貓的。日語裏把這種做法叫「貓除け」（ねこよけ，Nekoyoke），直譯就是「驅貓」。日本城市野貓不少，它們到處溜達、在別人家院子裏排泄、留下氣味標記，甚至翻垃圾袋搞破壞。對愛乾淨的日本人來說，這些「不速之客」確實頭疼。

於是，民間流傳出了這樣一個「妙招」：在門口擺放裝滿水的透明塑料瓶，就能把貓趕走。據說原理是陽光穿過水瓶會產生強烈反射光，貓眼睛對光線敏感，會被嚇走。還有人說貓透過水瓶看到自己被扭曲、放大的倒影，會誤以為有「巨大怪物」，於是趕緊掉頭就跑。

聽起來似乎挺有道理？在沒有智能手機的年代，這套理論在日本口口相傳，迅速流行開來。成本幾乎為零，操作簡單到極致——灌瓶水放門口就行，不需要任何技術含量。越來越多日本人開始效仿，塑料瓶大軍就這樣在日本各地「駐紮」下來。

但問題來了。最近，一位經常拍攝野貓的日本網友在某座貓島上拍到了一段頗為諷刺的畫面：一棟民宅主人在屋子周圍密密麻麻擺滿了裝水塑料瓶，陣勢相當唬人。但就在這些「防禦工事」正中央，一隻野貓正悠哉悠哉地趴在塑料瓶上曬太陽、理毛，那副愜意模樣，簡直就是在說：

這是我的貓窩，有意見嗎？

這段視頻一經發布，立刻在日本社交媒體上炸開了鍋。

「貓才不怕這玩意兒」

日本網友們紛紛現身說法，吐槽這個流傳已久的「民間偏方」：

「我從來沒看過有貓咪討厭這個」

「裝水塑料瓶根本對驅貓完全沒效，不知道為什麼現在還是有很多人這樣做。」



有網友從行為學角度分析：「貓咪不是討厭裝水塑料瓶，而是不想接近可疑東西。所以一旦知道這個玩意沒什麼好怕，就會不以為意了。」就算最初能唬住貓幾分鐘，聰明喵星人很快會看穿這個把戲。貓可是能記住開門時間、學會按門鈴的生物，幾個不會動的塑料瓶算什麼威脅？

也有網友提出了更現實的解讀：「我覺得這算是屋主在告訴大家『我討厭貓』吧。」還有人一針見血地指出：「這其實只是透過視覺手段，讓附近那些不負責任把寵物放在外面養的飼主知道，你們會對別人造成困擾。」

這個觀點揭示了一個有趣的社會功能：在不善於直接衝突的日本社會里，擺放塑料瓶更像是一種「無聲抗議」——我不會當面指責你養的貓或你喂的野貓給我添麻煩，但我會用這種方式表明態度。

評論區裏也有一些堅持認為「有效」的聲音：「放在陰影處當然沒用，裝水塑料瓶就是因為會在陽光下閃閃發亮，才會讓貓不想靠近。」這番辯護立刻招來了反駁：「但放在陽光照射到的地方，又可能會因為聚光導致火災，千萬不要這樣做啊。」

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對，你沒看錯——火災。

裝水塑料瓶不僅驅不了貓，還可能給自己家招來災禍。日本消防部門曾多次發出警告：裝滿水的透明塑料瓶在陽光直射下，會像放大鏡一樣產生「凸透鏡效應」。如果光線聚焦的焦點恰好落在乾草、紙箱、木質地板或其他易燃物上，就有可能引發火災。這可不是危言聳聽，日本確實發生過因為門口水瓶聚光，導致雜物起火的案例。

從科學角度看，這個方法從一開始就不該有效。貓主要靠嗅覺來標記領地和尋找便溺地點，而不是視覺。所謂「反光嚇退理論」有個致命漏洞：陰天怎麼辦？夜晚怎麼辦？陰影處怎麼辦？難道貓咪們會因為今天天氣不好就自覺避開這些地方？顯然不會。

這種做法並非日本原創。它最早出現在1980年代的歐美國家——當時是用來驅趕在草坪上撒尿的流浪狗。到了1980年代中後期，這個「技巧」傳入日本，並在1990年代通過電視節目推波助瀾下迅速走紅。

有日本媒體報道稱，某期綜藝節目介紹了一位宣稱「水瓶解決了我家貓患」的女士，節目播出後短短幾周，裝水瓶就在日本各地遍地開花。就這樣，一個沒有科學依據、效果存疑、還有安全隱患的「都市傳說」，在日本紮下了根。

為什麼明知無效，還要繼續做？

既然科學證明無效、實際觀察也確認無效、甚至還有火災風險，為什麼到了2025年的今天，日本街頭還隨處可見這些塑料瓶呢？答案可能藏在日本社會深層心理裏。

先說「習俗慣性」。在日本，很多生活習慣一旦形成，就會代代相傳，成為一種集體記憶一部分。年輕一代看着父母這麼做，也就自然而然地跟着做了，很少有人會去追問「為什麼」。這跟日本人每年盂蘭盆節要回鄉掃墓、正月要吃年糕湯的道理差不多——不是因為科學，而是因為「大家都這麼做」。

再說「寧可信其有」心態。就算理性上知道效果不大，但萬一有用呢？反正成本幾乎為零，放幾個瓶子又不費事，哪怕只有1%可能性能讓野貓少來幾次，也算值了。這種心理在面對不確定性時特別常見，就像很多人明知星座運勢不靠譜，但還是忍不住看一眼。

還有「社交信號」功能。如前面網友所說，擺放水瓶更像是在向鄰居和路人傳達一個訊息：「我家受夠了野貓，請注意。」在一個重視和諧、避免直接衝突的社會里，這種間接表達比當面指責要舒服得多。你不用開口，也不用貼告示，只需要擺幾個瓶子，懂的人自然就懂了。

還有「從眾壓力」。當你走在街上，發現左鄰右舍都在門口放水瓶時，你很難不產生「我是不是也該放幾個」的想法。不放的話，萬一被人覺得「你家不在意衛生」、「你縱容野貓」怎麼辦？即使內心覺得沒用，還是默默地跟上了大部隊。

這種現象在日本並不罕見。比如日本人到現在還有很多人相信「血型決定性格」，儘管科學界早已否定這種說法；比如在地震多發的日本，依然有人會去神社祈求「地震平安」，儘管知道神社符咒擋不住地殼運動。理性和傳統、科學和習俗，在日常生活中往往是並行不悖的。

站在街頭，看着那些在陽光下閃閃發亮的塑料瓶，你可能會覺得這個現象挺荒誕的——明明沒用,為什麼還要做？

但換個角度想，這何嘗不是一種可愛的執拗呢？

日本是一個擅長把小事做到極致的民族。他們會為了防止地震,把傢俱固定在牆上；會為了垃圾分類，設計出十幾種不同回收類別；會為了不給別人添麻煩，在公共場合把手機調成靜音。這種對細節執着、對秩序追求，有時候會演變成一些看似「過度」的行為——比如在門口擺一圈塑料瓶。

它可能驅不走貓，但它驅不走的，或許還有那種「我得想辦法解決這個問題」的認真態度。至於效果如何？那些趴在塑料瓶上曬太陽的貓咪們已經給出了答案。但對那些依然堅持擺放水瓶的日本人來說，這或許已經不再是「有效不有效」的問題，而是一種生活方式的延續、一種社區文化符號、一種「我們一直這麼做」的集體記憶。

下次你去日本旅遊，再看到那些門口整齊排列的塑料瓶時，不妨停下腳步，仔細觀察一下。說不定，你還能看到一隻喵星人正大搖大擺地從瓶子旁邊走過，留下一個瀟灑背影，彷彿在說：

人類啊，你們可真有意思。

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