12月AV女優FANZA排名出爐！「最強新人」霸榜奪11冠超越三上悠亞

讓人又驚又喜的2025年終於結束。然而迎接嶄新一年之際，非但日本AV行業持續現身備受話題的超新星，隨著一月份的正式到來，主流影音串流平台FANZA也揭曉了12月份的排行。



綜觀這場2025年底的年底收官戰，除了當代AV行業的強大勢力：瀨戶環奈、河北彩伽和石川澪持續領銜榜單，挾帶著「企劃單體女優」身份的逢澤みゆ，繼11月拿下第三席次後，這回又重磅豪奪「亞軍」地位，著實再度顯露「影業最強逆襲」的聲量與實力。

隨著日本成人影業將開啟嶄新世代，包括頂流要角：河北彩伽、瀨戶環奈和石川澪，都被視作未來AV行業的領銜人物。（X圖片）

來看看FANZA在2025年12月的DVD銷量排行：

值得一提的是，在本次的排行裡頭，包括同屬「企劃單體女優」身份的波多野結衣和森沢かな皆精彩闖進前十名次，貌似也帶出了日本AV世界將迎來改變的訊號，顯露出主流成人平台FANZA的「AV女優」排行，不再被「片商專屬人物」們所獨佔。

另外，隨著瀨戶環奈重磅豪奪12月份的榜單冠軍，亦為她迎來了個人「11冠」的里程碑，除了是確定超越了曾經的AV女帝「三上悠亞（拿下七冠）」所領銜的世代外，更是朝著河北彩伽（拿下29冠）邁進！

那麼在接下來的2026，這位「現象級新人」是否有望再度改寫影業的新紀錄、並書寫下名為「瀨戶環奈」的全新王朝呢？對此感興趣的朋友，不防就持續鎖定我們的後續報導吧！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】