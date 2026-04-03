日本62歲渣男羽賀研二闖戀綜　牽手21歲女學生　網友揭驚人黑歷史

先前，日本的戀愛真人秀《愛のハイエナ2》（愛之鬣狗2）又整出了大活。本來大家以為這不過是俊男美女的戀愛企劃，但一位參賽男嘉賓的年紀，讓網友瞬間炸鍋，他就是62歲的日本男星羽賀研二（Haga Kenji）！



節目組找來7位美女和一群年輕帥哥互動，結果這位62歲的男星，竟然在最終環節牽手了一位21歲的純情女大學生？兩人足足相差41歲，比很多人爹媽的年齡差都大！

消息一出，日本網友們徹底瘋了！有人驚訝：「這是什麼爺孫戀？」有人懷疑：「節目是不是劇本太重？」更有人怒了：「這老騙子又在搞什麼鬼？」畢竟，羽賀研二可不是一般的年長男星，他的黑歷史，比戀愛經驗還豐富！

日本綜藝中，一對年齡相差41歲的牽手組合，引起網絡熱議。（《愛之鬣狗2》節目截圖）

兩人超高年齡差距 成為該戀愛綜藝的亮點：

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1. 62歲戀綜嘉賓：他到底是誰？

羽賀研二，1961年出生，原本是演員、聲優、實業家，演過《花樣奇緣》、《生徒諸君》等影視作品。

但比起演藝事業，他更出名的是他的「渣男」行為和詐騙前科！他最廣為人知的「代表作」，不是電視劇，而是坑了自己的前女友、導致她背上8000萬日元（約405萬港元）債務！

2. 90年代「渣男代表」：騙財騙色，搞臭前女友一生！

在90年代，羽賀研二憑藉帥氣外表，成功吸引了一位女星梅宮安娜（梅宮アンナ），日本知名演員梅宮辰夫的女兒。當年，梅宮安娜才22歲，是個涉世未深的富家千金，結果被羽賀研二迷得神魂顛倒，甚至願意陪他拍攝全裸寫真！

這個寫真一賣，羽賀研二大賺了一筆，結果轉頭就出軌！被安娜捉姦在牀後，他靠甜言蜜語讓她原諒；還不斷對她洗腦：「你愛我，就幫我做貸款擔保。」結果，安娜真的相信了他，替他擔保貸款，最後欠下8000萬日元的鉅債！

安娜父親梅宮辰夫在節目上公開警告全國女性，千萬別碰羽賀研二，甚至說：「如果我女兒再跟他在一起，我就和她斷絕父女關係！」但事情並沒有就此結束。

3. 詐騙、恐嚇，最後坐牢！

羽賀研二的詐騙行為，終於在2007年被警方逮捕。這次，他因為恐嚇、詐騙土地交易，騙走4億日元（約2千萬港元），再次坑害了無數人。2013年，他被判刑6年，直到2019年才刑滿釋放。出獄後，他試圖復出，但幾乎沒有任何圈內人願意搭理他。

但這位大叔並沒有放棄，2022年，他開了YouTube頻道，開始拍攝各種「復出挑戰」視頻！挑戰內容包括：直播「當牛郎5天賺1000萬日元（約50.6萬港元）」，穿着華麗西裝，在酒吧裏陪女人聊天、倒酒，重拾「撩妹技能」，在沖繩街頭「重建自己的人生」。

總之，他就是個靠着黑歷史吸引眼球的「話題性人物」。這次，他又跑去參加戀綜《愛のハイエナ2》，想靠着年輕女生製造話題？

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4. 21歲純情女大學生，竟然主動選了他？

雖然羽賀研二在節目裏年紀最大，但他依然擺出「溫柔大叔」人設，在一群年輕帥哥中混得風生水起。

到了女嘉賓送花選擇心儀對象的環節，一個21歲、沒有戀愛經驗、沒有接吻經驗的純情現役女大學生つきは（Tsukiha），在猶豫了一下後，竟然堅定地走向了羽賀研二，選擇了他！

現場所有人都驚呆了！包括羽賀自己，他也一臉「你確定沒選錯人？」的表情，但還是愉快地收下了花束。

節目組為了增加粉紅氛圍，還安排了「泡澡約會」環節，讓兩人一起泡澡，增進感情……（是的，日綜尺度就是這麼大）泡澡時，21歲的つきは滿臉嬌羞地說：「羽賀先生很溫柔，精神世界和我很契合。」

最終，在最後的告白環節，羽賀竟然單膝下跪，送上禮物，深情告白：「到了這個年紀，說這樣的話很奇怪……但我已經清醒了，請和我好好交往。」

つきは聽後，露出了感動的笑容。羽賀開心到落淚，在她額頭上親吻了一下，宣佈：「我會好好照顧她的。」就這樣，這對相差41歲的「爺孫級情侶」誕生了！

5. 日本網友崩潰：節目組你們是沒做背景調查嗎？

節目播出後，社交媒體上直接炸鍋，日本網友集體無語：

支持方（少數派）

「說不定是遲來的真愛？」

「如果他們是真心相愛，年紀又有什麼關係？」

反對方（大多數）

「這就是詐騙！這人有前科！」

「節目組沒做背景調查？一個靠騙錢騙感情坐牢的人，居然還能參加戀綜？」

「女嘉賓這麼單純，她知道羽賀的黑歷史嗎？」

「如果我是她父親，直接用投影儀播放羽賀的詐騙經歷」



甚至還有人說：「日本的綜藝節目，為了熱度，真是連道德底線都不要了……」21歲的つきは，真的愛上了一個比自己大41歲的男人，還是單純「精神世界契合」？

只能說無論是真愛，還是「各取所需」，都希望這位女嘉賓能保護好自己，不要成為下一個受害者吧……

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