無整容！韓國男大生靠化妝「換臉」變偶像級神顔：視元斌為目標

保證沒有整形！一名男子竟然依靠化妝等技術將自己從文弱書生變成了偶像級美男子！但他的家人卻也為之感到擔心。



根據韓國tvN節目《金昌玉秀4》中，一名女子分享了她因為痴迷於外貌的弟弟而感到苦惱的事，「我那個弟弟在學生時代是全校前1、2名的模範生，自從考上首爾的大學後，他就將學業拋之腦後，一心只想着打理外貌。」

根據《News1》報導，她表示，求學時期弟弟只會讀書，在全家的呵護下長大，「全家人都要看他的臉色」，但如今他卻沒有為求職做好準備，只執着於外貌，讓家人都非常擔心。

韓國男大生執着於打理外貌，姐姐直呼認不出。（《金昌玉秀4》）

在偶然的情況下，她是在社交平台SNS上看到弟弟的照片，讓她感到驚訝，因為他的樣貌已經完全改變，甚至讓她以為是賬號被盜，

當時我受到極大衝擊，那張臉和他的學生時代相比簡直判若兩人。

為了消腫完全不攝取鈉

節目中也公開了弟弟過去與現在的對比照片，其巨大的差異讓嘉賓們感到驚訝，尤其是在沒有整形的情況下能夠達到這種改變令人感到震驚。根據她的弟弟表示，他僅僅透過化妝、改變髮型、牙齒矯正等管理手法，就獲得了「偶像級的外貌」。

韓國男大生化妝前後像兩個人，將自己變成了偶像級美男子。（《金昌玉秀4》）

這名男子也詳細說明了自己的變化：

因為我的鼻子比較大，為了消腫，我幾乎不攝取鈉。由於中庭比較長，我會畫卧蠶，並畫豐唇妝填補上唇。

他也將劉海集中在臉部中間，讓鼻翼看起來比較小一點，為了改變體型，他特地增重20公斤以上，「我一直以元斌作為追求目標。」

更多元斌照片：

+ 4

被女神詢問「是不是病了」

至於改變的動機，他坦誠曾經和暗戀的女子吃飯時，對方看着自己的臉詢問「你是不是生病了」，因為當時他太瘦弱，皮膚狀況也非常差，「想到竟然被喜歡的人這樣看待，心裏深受打擊。」

他也補充說，自己在求職過程中一直碰壁，於是開始從外貌找尋失敗的原因，漸漸陷入了「比起資歷，如今形象更為重要」的想法中。

他的姐姐則憂心表示：「他將介紹信或讀書等本質上的準備工作往後推，反而將外貌管理當成逃避現實的手段，我為了讓他找工作買西裝，給了他幾十萬韓元，結果他買了西裝後跑去酒吧。」

節目主持人金昌最後建議：「外貌管理本身不是問題，這背後隱藏着因為求職失敗而崩塌的自尊感，以及想要獲得認可的恐懼。」他認為家人的角色不應該只是嘮叨，而是從旁給於支持。

同場加映：日萌妹花300萬円全身整容 公開抽脂恐怖過程：痛到坐唔到廁板（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

【本文獲「Goody25」授權轉載。】