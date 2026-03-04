驚蟄打小人2026｜4大禁忌＋口訣＋步驟懶人包　1類人打小人會折福

3月5日是二十四節氣中的「驚蟄」，是全年最適合打小人的日子。「打你個小人頭、打到你有氣無碇唞」提到打小人，大家腦海裏定必淨現這句經典的口訣。不過打小人有沒有什麼禁忌？《開罐》Opener為你整理出最強打小人天書！讓你輕鬆了解打小人最佳日子、禁忌、步驟、口訣。



驚蟄打小人起源

驚蟄是中國二十四節氣之一，動物昆蟲入冬會藏在土裡，稱為「蟄」，天會打雷驚醒冬眠中的動物昆蟲，因此稱為「驚螫」。由於中國古代是農業社會，昆蟲出現會導致農業損失慘重，因此農民會用鞋打昆蟲，後來流傳到香港就成為了「打小人」的習俗，主要驅走不好的事、人。

驚蟄打小人日子

驚蟄雖是打小人的好日，據說是因為驚蟄當天雷響震天，會削弱小人力量。但其實一年365日都可以打小人，但要避免跟自己的八字相沖，否則事倍功半。也有玄學家推薦在陰數、陰日打小人，例如農曆初六、十六、廿六，以及曆書記載的「除日」。

每年一到驚蟄，不少市民就會到鵝頸橋排隊打小人。（資料圖片）

驚蟄打小人地點

雖然全年都可以打小人，不過就絕非到處都可以打小人。打小人應選擇煞氣大且陰暗的地方，例如三岔口、燈柱、橋底、路旁及山邊。切忌在家或辦公室打小人，因為打小人要請神明，如果在家或辦公室胡亂請，可能會請到神明以外的東西，所以建議去鵝頸橋找專業的婆婆代打小人。

驚蟄打小人禁忌

1 不能指名道姓，「小人」泛指身邊一些不好的事、人，打小人一般不會指名道姓，因為會損個人陰德，導致折福。

2 對象不能是孕婦，因為會傷孕婦胎氣，屬造孽。孕婦更加不能打小人，會傷胎氣。

3 地點不能在家或辦公室，避免小人入屋。

4 打小人的鞋子要棄掉，不能帶回家，以避把霉運帶回家。衣紙圖鑑也要丟掉，避免咒語依附。

驚蟄打小人步驟

Step1 先奉神，用三支清香和蠟燭供奉神明。

Step2 稟告神明，將委託人的姓名、生辰八字寫在百解靈符上。

Step3 在小人紙上寫上「小人」名字，如無特定對象可寫上「小人」、「是非精」等

Step4 把小人紙放在磚頭上，一邊念咒、一邊拍打小人紙部位，直至小人紙破爛為止。

Step5 祭白虎，把小人紙放進紙老虎口中，再肥豬肉放在紙老虎口中，代表老虎吃飽後不再傷人，最後一併燒掉。

Step6 撒芝麻或豆驅除霏運，最後把貴人紙、元寶一起燒掉。

Step7 擲筊，投擲出一正一反（聖杯）化表儀式成功，如果三次未能擲出聖杯即要重新開始。

不同打小人婆婆的做法或許略有不同，但大致都是按照以上程序進行。

驚蟄打小人口訣

經常聽到「打你個小人頭、打到你有氣無碇唞」，但打小人沒有固定的口訣，不過廣東話資料館早年便在社交平台分享了打小人的示範語句。

打小人的示範語句（Facebook：廣東話資料館）

打小人口訣〔香港驚蛰日打小人用語）

打你個小人頭，打到你成世無出頭。 打你個小人肛，打到你成日心慌慌。

打你隻小人手，打到你有錢唔識收。打你個小人喉，打到你講嘢無自由。

打你隻小人腳，打到你有鞋唔識著。打你條小人脷，打到你要去做娼妓。

打你隻小人眼，打到你成世都撞板。打你個小人腮，打到你一世無飯開。

打你隻小人耳，打到你做鬼都唔似。

打你排小人骨，打到你成世俾人屈。

打你個小人口，打到你食親飯都嘔。

打你舊小人肉，打到你肚餓又中毒。

打你個小人鼻，打到你索野無晒味。

打你隻小人髀，打到你唔敢番屋企。

打你條小人頸，打到你瞓到唔知醒。

打你個小人肩，打到你賭錢係咁先。

打你個小人胸，打到你一世無老公。打你個小人額，打到你雙眼都反白。

打你條小人腰，打到你成日發高燒。

打你個小人嘴•打到你成世畀人隊

打你個小人肚，打到你成日嘔白泡。打你條飲食道，打到你炒股捉錯路。

打你個小人腦，打到你做咩嘢都無。

打你嘅嗰下邊，打到你絕後兼嘔電。

打你個小人胃，打到你見人就要跪。

打你嘅左右臂，打到你談情骨到痺。

打你條小人腸，打到你放屁特別響。

打你嘅左右腭，打到你傷心又寂寞。

打你排小人牙，打到你食嘢朦查查。

打你嘅左右腿，打到你係咁流口水。

打你個小人心，打到你去見菜利欽。；

打你個膝頭哥，打到你食嘢係咁屙。

打你個小人肝，打到你出街無心安。

打你嘅二頭肌，打到你轉頭生癩痢。

打你個小人脾，打到你結婚即刻離。打你嘅背脊骨，打到你成世要行乞。

打你個小人肺，打到你口水嗲嗲渧。 打你條甲狀腺，打到你靚女睇唔見。

打你個小人腎，打到你今世行衰運。 打你條腦神經，打到你沽空係咁升。

