職場最易出軌行業Top 10　教師排第二出乎意料　最專一是3類人

職場上每天抬頭不見低頭見，除了討論工作，是否也會討論出感情？最近，英國調研機構Thortful對2000名上班族進行了一項關於「職場親密關係」的震撼調查。



結果顯示，某些職業因為工作性質特殊，竟然成了出軌的重災區！快來看看你的行業（或者你另一半的行業）有沒有上榜！

職場出軌/一夜情風險最高的10大行業（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NO. 10：公關/市場行銷人員（PR/Marketing）

公關圈本身就注重社交和外型，性格外向的他們接觸機會多，雖然排在第十，但依然是職場曖昧的高發區。

NO. 9：IT人員（IT Professionals）

別以為IT男只會敲代碼！長期面對屏幕和繁瑣的Bug，一旦遇到能交流的技術同類，那種伯牙遇鍾子期的感覺很容易走偏。

NO. 8：工程人員（Engineering）

工程項目通常需要長期駐守工地或偏遠地區，在缺乏社交生活的環境下，同事就成了唯一的陪伴。

NO. 7：運輸及物流人員（Transportation and Logistics）

長途跋涉的孤獨感，加上在配送、調度過程中的密切溝通，讓這個行業的職場關係變得比外界想象的複雜。

NO. 6：酒店及餐飲業（Hospitality）

這個行業工作節奏快、誘惑多，且經常需要面對各種類型的客戶。員工之間的密切配合，讓感情升温變得非常快。

NO. 5：醫護人員（Healthcare Professionals）

醫生和護士上榜幾乎是意料之中。那種在生死關頭建立起來的默契，加上不分晝夜的輪班制，讓他們很難在工作圈以外維持感情。

NO. 4：企業管理人員（Business Management）

作為管理層，出差機會多、社交場合多，這種身份帶來的便利和權力感，往往容易誘發職場外的感情火花。

NO. 3：律師（Lawyers）35%

排在第三的是律師。精英階層的他們，經常需要長時間加班準備案子。高智商的碰撞加上高強度的加班生活，讓同行的吸引力直線飆升。

NO. 2：教師（Teachers）37%

排名第二的是教師。意外嗎？其實學校環境相對封閉，老師們每天面對的社交圈子很小，加上教學壓力和課後改卷的共同話題，讓辦公室戀情在校園裏悄悄滋生。

NO. 1：警察（Police Officers）44%

排在榜首的竟然是正義的化身！調查中有44%的警察承認曾與同事發生過親密關係。專家分析，警察工作極度高壓，且經常需要深夜執勤，同事之間產生的生死之交極易轉化為肉體或情感的依戀。

那麼，哪些行業最專一？調查也選出了最少與同事發生關係的3大職業：

①招聘人員（Recruitment）：可能天天看人已經看累了

②房地產經紀（RealEstate）：滿腦子只有成交，哪有空戀愛

③設計/創意工作者（Design/Creative）：改稿都改到心碎了，哪還有心情出軌



小編碎碎念：

雖然這份調查來自英國，但職場人性其實大同小異。長時間的相處確實容易產生化學反應，但小編還是要提醒大家：職場有風險，入戲需謹慎！一旦處理不好，可能連飯碗都保不住啊！

各位讀者，你覺得這個榜單準不準？或者你身邊有哪個行業的瓜更精彩？

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