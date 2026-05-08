「姊姊」和「姐姐」用法差別大？專家揭示正確答案　多數人都搞錯

你是否也曾在傳訊息或寫卡片時猶豫，究竟該寫「姊」還是「姐」？



近日社群平台Threads上一篇貼文掀起熱烈討論，原PO指出「姊」與「姐」的使用對象大不相同，提醒大家不要混用，吸引上千名網友驚呼：「長知識了！原來我一直以來都隨便亂用。」

同場加映：帆布鞋側邊兩個洞有什麼用？不是用來綁鞋帶 真正功能大公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 3

「姊姊」和「姐姐」差在哪？專家揭密正確寫法

一名網友在Threads發文表示，他最近才知道「姊姊」和「姐姐」的用法不同，「姊姊」專指有血緣關係的女性，而「姐姐」則是對一般女性或職場前輩的通稱，引起許多人討論。

電視益智節目也曾對此提問，台灣主持人蔡尚樺當時說明，「姐姐」適合稱呼外人、同事等沒有血緣關係的長輩；「姊姊」則應回歸家族內，專指親生姊姊。

從《說文解字》看「姊」與「姐」的起源

針對這項爭議，《中央社》曾報導，台師大國文系教授鍾宗憲從文字學角度給出解釋。他指出，若要嚴謹細分，兩者在古代確實有別：

①「姊」：根據東漢《說文解字》記載：「姊，女兄也。」即用來稱呼家中有血緣關係的女性兄長；

②「姐」：早期解釋較廣，古四川方言中甚至曾將母親稱為「姐」。隨著語言演變，「姐」成為女性的泛稱，例如現代常見的「小姐」。



鍾教授說明，雖然「姊」才是有血緣關係的正宗寫法，但隨著時代推移，「姐」的解釋變得更具包容性。

教育部辭典：日常生活中「姊、姐」兩字已通用

雖然民間與學者有嚴謹的區分法，但翻閱台灣教育部《重編國語辭典修訂本》，搜尋「姐」字會發現其注記「通姊」。

根據教育部解釋，無論是「姊姊」還是「姐姐」，皆可用來稱呼「比自己先出生的同胞女子」或「同輩中比自己年長的女性」。唯一的細微差別在於，「姐」字多了一層「對女性的通稱」之意（如：小姐）。

掌握「先尊後廣」原則就不出錯

雖然教育部認定兩字互通，但若想展現更精準的中文素養，建議可遵循以下原則：

1. 家族親人：優先使用帶有「女兄」原意的「姊」（如：大姊、二姊）

2. 社會交際：使用範圍較廣的「姐」（如：姐姐、小姐、學姐）



同場加映：麥當勞冷知識｜麥當勞叔叔非首個吉祥物 漸消失與暴力事件有關？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：「姐姐」和「姊姊」用法差在哪？教育部正確答案揭曉，多數人從小到大都搞錯】