邱淑貞24歲女兒同框木村光希　「港日最美星二代」辣曬長腿極養眼

撰文：日本這些事兒
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首爾最近有點熱鬧。日本時尚品牌BAPE在江南區開旗艦店，搞了個開幕派對，結果請來的人一個比一個有看頭——韓國男團ENHYPEN的Jungwon、BOYNEXTDOOR的明宰鉉和金雲鶴、2NE1的Dara，現場星光閃閃。但當晚最吸睛的畫面，是一張合照。

照片裏兩個年輕女孩，一個穿粉色短外套配牛仔短褲，皮膚白到發光；一個套迷彩夾克搭紫色短裙，小麥色肌膚氣場全開。兩人站在一起，四條腿又細又長，五官精緻得像修過。

邱淑貞女兒沈月。(葉志明 攝)

「港日最美星二代」絕美合影曝光：

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左邊是邱淑貞的大女兒沈月，24歲。右邊是木村拓哉的小女兒光希，23歲。港日「最美星二代」同框，這畫面確實不多見。

先說沈月。媽媽是邱淑貞，香港90年代的性感符號。《賭神2》（God of Gamblers' Returns）裏一襲紅衣咬撲克牌的畫面，到現在還是港片經典。沈月完美繼承了媽媽的好底子——五官小巧精緻，笑起來眼睛彎彎的，氣質偏溫柔感。

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當天她穿得其實挺簡單：粉色短版外套，白色內搭，淺色牛仔短褲，腳上一雙運動鞋。沒什麼花裏胡哨的設計，但穿在她身上就是順眼。不是那種攻擊性的美，是看着很舒服的甜。

站在她旁邊的光希完全是另一種風格。爸爸木村拓哉，媽媽工藤靜香，日本娛樂圈的頂級夫妻檔。光希遺傳了爸爸的骨相和媽媽的冷感氣質，小麥色皮膚，眉眼間帶着一股英氣。迷彩外套配紫色短裙，頭髮隨意披着，往那兒一站，就是那種「我不需要討好任何人」的鬆弛感。

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一個甜，一個酷，風格完全不一樣，但湊在一起畫面意外的和諧。有網友評論：「一個像春天的士多啤梨牛奶，一個像夏天的冰美式，都想喝。」也有人調侃：「這是港日最強基因聯合發布會吧？」

其實這不是兩人第一次同框了。2025年Louis Vuitton在意大利貝拉島（Isola Bella）辦早春大秀，她們就見過面。當時也是合照，也是引發一波「最美星二代」的熱議。這次在首爾重逢，明顯熟絡了不少，拍照的時候捱得緊緊的，笑容也更自然。

日本網友看到照片，評論區熱鬧得不行：

「木村家的女兒果然不會讓人失望，但邱淑貞女兒也太漂亮了吧？」
「光希的氣場真的很強，但沈月那種溫溫柔柔的感覺也很戳人」
「兩個都美，但我選沈月，皮膚白到發光是什麼神仙基因」
「港日聯手，這波星二代顏值對決，我宣佈平局」
「只有我注意到沈月的妹妹也在嗎？一家三姐妹都好好看」

說起來，沈月這幾年在時尚圈的曝光率越來越高。2021年開始以模特兒身份出道，上過港版《VOGUE》封面，頻繁出席各大時裝周和品牌活動。這次在首爾，她除了和光希合照，還跟一堆韓團愛豆同框，星光熠熠，場面熱鬧得像小型頒獎禮。

但有意思的是，儘管曝光度不低，沈月身上那個標籤始終撕不掉——「邱淑貞女兒」。

有媒體問她會不會像其他星二代一樣進軍演藝圈，她的回答一直很模糊。目前看來，她更傾向於走模特路線，唱歌演戲暫時沒動靜。有人說她沒野心，有人說她在等機會，也有人說「邱淑貞女兒」這個標籤本身就是雙刃劍——好用，但也壓人。

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她才24歲，慢慢來也沒什麼不好。同樣是星二代，光希出道更早，18歲就登封拍廣告，資源逆天，但這麼多年下來也沒強行跨界演戲唱歌，還是在時尚圈穩穩當當走自己的路。沈月現在這狀態，不急不躁，慢慢積累，未嘗不是壞事。

畢竟，頂着父母的光環出生是運氣，但能走出自己的路，才是本事。

這次港日最美星二代同框，說到底也就是兩個漂亮小姑娘站一起拍了個照，被大家誇一誇，樂一樂。但看着這張合照，還是忍不住想：基因這東西，真的挺不講道理的。

邱淑貞和木村拓哉給的底子再好，鏡頭前那幾分鐘的光彩，終究要靠自己去撐。沈月也好，光希也罷，20出頭的年紀，還有大把時間去探索「我是誰」，而不是「我是誰的女兒」。這大概是最讓人期待的地方。

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