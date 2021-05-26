撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-05-26 22:00

一個很會說話的人，不一定「話術高超」，卻能「說進對方的心坎裡」。 在生活中、職場上，你一定遇過這些狀況：為什麼在朋友中，我說的話都被當耳邊風？透過看書、上課，增加話術技巧，業績卻依舊不好？說的話常被扭曲本意，造成不必要的誤會？費心解釋來龍去脈，對方好像都沒聽懂？

當你的話容易被認同，容易了解，自然會有讓人想「繼續聽下去」的吸引力，只要稍微改變說話順序，就能讓你說的話產生「影響力」，改變周遭人的想法，進而讓工作順利、人脈拓展、獲得信任，更進一步改變你的人生！

負責過3000家企業的諮商、30萬冊暢銷書的話術顧問佐藤昌弘，自曝在幼時有「重度怯場症」，只要說話的對象一露出不高興或沒興趣的表情，就不知道該如何繼續把話說下去。在成長過程以及後來擔任企業諮商顧問的經歷，更讓他深深感受到：如果因為說錯話而導致「禍從口出」，那麼「說對話」，也一定能夠「改變人生」。

他發現，很多人因為「說話沒有吸引力」，對方根本不想聽，就算使盡各種肢體、聲音、表情的話術，也無法讓人「聽進去」，無法傳達自己的想法，非常可惜。因此，他發現在開口說話前，製造「想聽的意願」是一個重點！面對不耐煩、沒興趣或臭臉人，該如何打開他們想聽、想聊的談話開關？

▼▼▼與其改變說話方式，不如「改變說話順序」！▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：改變說話順序！和誰都能聊不停的說話5步驟】