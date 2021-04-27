見字飲水︱一日究竟要飲幾杯水？口渴代表缺水？破解喝水7大迷思

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-04-27 22:00

你到底需要喝多少水？到底哪些才是事實？水顯然是我們身體的一個關鍵成分，事實上我們的身體血液和器官大部分都由水組成，所以是的，我們絕對需要水分，但是多年來關於我們需要攝取多少水的迷思，可能稍微不正確！

要怎麼知道自己是否缺水？或是說，我每天都喝8杯水，這樣足夠嗎？這個問題的答案，並不是以杯數計算，而是另一種東西---尿液量！

大家常說，喝越多水就能解決一切，如果你更多水會得到哪些驚人的好處呢？你會變得更有活力、不易肚子餓、有更光澤的肌膚或是腸胃蠕動更順暢。

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如果缺水，會發生什麼事？脫水的危險範圍很廣，並且每個人都不盡相同，有些人可能會陷入混亂，有些人可能會食慾不振，有些人的代謝率可能會下降，你攝取水分不只是為了維護心理狀態，也要維護生理狀態，這對你的健康來說是一大重要因素。

目前經常會聽到，一天要喝8杯水，但是也越來越流行測量你的水攝取量，像是利用App提醒你喝水，還有會追蹤喝水進度的水瓶，確保自己有喝充足的水，但當你太超過，那就會變成讓你焦慮的東西，其實更對你更有害，因此建議大家別太在意自己的水攝取量，不要太過緊張。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【VOGUE真相解密】一天要喝8杯水？喝水量是看身高體重？醫師破解喝水的7大迷思】