撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-06-15 17:48

很多人都想要跟交往對象走得長遠，無奈有時對方並沒有將你放進未來規劃中，只是為了填補寂寞，才勉強和沒那麼喜歡的人在一起，等到遇上更好的對象後，再狠狠地將你拋棄，徒留浪費青春的你留在原地感傷。

究竟要如何分辨他是準備和你定下來，或是還在觀望其他對象、對你只是玩玩呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議另一半「騎驢找馬」的10大警訊，如果中了好幾點，可能就要好好重新思考這段關係，別等到自己都被消耗殆盡了，才驚覺你不是他想走到最後的人。

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同場加映：是想約炮還是真心交往？認清使用交友App的7種人 避開情場騙子

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月28日至2021年04月27日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『另一半騎驢找馬徵兆』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】