女生50公斤就係肥？胖男友嚴人寬己勁過份　網民點出全因一大迷思

男生與女生對於同一件事情可能會有完全不同的想法，最近就有網友討論，男生好像一聽到女生體重超過50公斤，就會直覺認為「太胖」，疑問「是不是男生對女生體重更嚴格？」



男生認為40公斤才是正常體重？ 網：體態比體重更重要

該名網友於PTT發文表示，自己是女生，身高162公分，體重約為50至52公斤，之前曾先後被2位前男友勸說「要減肥」、「肉肉的」，但一名前男友身高163公分、體重76公斤，另一名身高165公分、體重75公斤，卻都自認不用減肥，讓原PO疑惑「批評我胖的男生，本身卻都不是瘦子」，是否因為男生對女生的體重標準更嚴苛？

此文引起許多網友共鳴，點擊睇睇網民點出的關鍵是什麼？▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：荷蘭網紅無私公開「真實對比照」爆紅 零修圖現真我挑戰粉絲底線▼▼▼

+ 31

延伸閱讀：211飲食法減20公斤不復胖！瘦身餐菜肉正確比例3招練大腿肌▼▼▼

+ 10

延伸閱讀：

看到他就鹿了？我家貓會後空翻？15大「情場流行語」先搞懂再出手

高階綠茶婊再裝啊！十大女生覺得做作、男生卻心動融化的魔性行為

24小時都被監視超沒隱私！情侶同居讓人抓狂的10大「吵架導火線」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】