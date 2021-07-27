女生50公斤就係肥？胖男友嚴人寬己勁過份　網民點出全因一大迷思

男生與女生對於同一件事情可能會有完全不同的想法，最近就有網友討論，男生好像一聽到女生體重超過50公斤，就會直覺認為「太胖」，疑問「是不是男生對女生體重更嚴格？」
男生認為40公斤才是正常體重？ 網：體態比體重更重要
該名網友於PTT發文表示，自己是女生，身高162公分，體重約為50至52公斤，之前曾先後被2位前男友勸說「要減肥」、「肉肉的」，但一名前男友身高163公分、體重76公斤，另一名身高165公分、體重75公斤，卻都自認不用減肥，讓原PO疑惑「批評我胖的男生，本身卻都不是瘦子」，是否因為男生對女生的體重標準更嚴苛？
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