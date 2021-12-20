相信不少人在線上交友時，都曾經歷過這樣子的情況：終於配對成功，但面臨該開啟話題的時刻，卻突然不知該說什麼、該做什麼，超害怕搞砸一切！其實只要在互相尊重的前提下，放輕鬆做自己通常最容易創造自然對話。然而，為了幫助還沒掌握到線上約會技巧的會員們，全球最受歡迎的社交軟體 Tinder 邀請到澳洲首席約會專家 Alita Brydon，以 Tinder使用者的身份分享一些溝通交流的小訣竅，降低開啟話題的恐懼感！



擁有超過200次約會指導經驗的 Alita 是來自 Bad Dates of Melbourne 的女性意見領袖，平台上千奇百怪的約會經驗分享，提供了一個解讀對方一舉一動背後隱含意義的參考值，雖然故事發展通常還是因人而異，無法以偏蓋全，但要讓配對對象卸下心房打開話匣子，還是有一些普世通用的準則，專家整理了以下7招 Tinder 小撇步，手把手從頭開始教你如何成為社交人氣王！

▼▼▼即睇7大絕招，幫你成為社交人氣王！▼▼▼

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開始對話前:

1）從個人檔案尋找下手機會點

請仔細的觀察對方的 Tinder 個人檔案，照片和自我介紹處處都暗藏著能開啟話題的小線索，對方也會因為「做過功課」的積極態度，在心裡幫你默默加分！此外，也別忘記查看對方姓名旁邊是否有通過Tinder「照片驗證」的藍色勾勾，確保對方也準備好真誠的對待這場對話！

2）一張圖片勝過千言萬語

圖片是開啟對話的絕佳辦法，你可以從圖片裡猜測出對方個性或喜好的端倪，像是她們去了哪裡、喜不喜歡戶外活動、或者最喜歡的明星是誰。反之，當你在選擇自己的 Tinder 照片時，也建議多PO幾張你去不同地方時的照片，不然只靠一張自拍照片是很難讓人找到話題靈感的！

3）零失誤破冰話題

當你還沒對破冰技巧駕輕就熟時，與其冒險說一句很爛的笑話，不如使用「我注意到你喜歡、去過、有過…的經歷」顯示你真心對對方感興趣！可以利用Tinder「關於我」功能尋找一些小線索，更精準的鎖定重點。

4）避免只停在嗨

當然可以使用最常見的開頭問候語，像是「嘿、哈囉、嗨」，但千萬不要太期望對方會熱情回應！嘗試丟一個問題當作開頭，比如問他們在Tinder上的照片都去了哪裡、做了些什麼事，或者照片中的餐廳食物好不好吃。總之，請讓對方知道你也對他們的生活、喜歡的東西感到好奇。

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當對話進行中:

5）真誠的給予讚美

適當的使用讚美，盡量避免大量著重外表的讚美，像是「你的笑容好美」或是「你的短裙搭配好性感」，幾次下來可能會被評為了無新意。如果你期待達到更進一步的交流，可以試詢問對方對事情的看法或是意見，對此給予相應的稱讚或反饋，畢竟每個人都喜歡自己的想法被認真對待！

6）輕鬆的調情

成功的調情絕對不會隱含任何冒犯他人的內容，可以適時運用各種輕鬆可愛的方式鋪陳曖昧氣氛，比如傳一張可愛的GIF回應對方讓你到心動的訊息！當對方給出了一些小暗示，就果決的在天時地利人合的時機採取攻勢吧！

7）大方邀約見面或喝一杯

在還沒建立好一定的關係與信任基礎下，建議不要太早就冒險邀約見面。而當你們準備好踏入下一個階段時，清楚表明你想約他出去的決心，並直接提案約會的時間與地點，比如：「聽說有一間酒吧氣氛很不錯，我一直想去看看，星期四下班之後要不要一起去？」不論對方直接答應或建議其他時間，都是一個好跡象！但是如果他迴避了這個問題，你可能要檢視自己是不是太心急了，或許這段關係可能還需要一些時間來培養，也可能是對方沒有同樣感到火花。

除了以上7招Tinder撇步，Alita 也表示：「只要你有好好尊重對方，交談其實就沒有絕對『正確』或『錯誤』的方法，大家偶爾也都會感到不確定，這是非常正常的。首先秉持著開放的態度嘗試下載Tinder，左滑右滑開始進行配對，不要把對話侷限在你感興趣的人身上，試著跟各種不同的人聊天。如果你剛好遇到了客服人員或者你的同事，即使不是你喜歡的類型，也請表現友善！社交時別忘了保持你的自信，並相信這樣的態度能讓你在人際關係中表現的更加輕鬆自在！」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：零失誤破冰話題教學！約會專家教你７招聊天技巧，對話不再只停在嗨～】