日本各地名產變身「銘菓紋」！東京Banana最易認　你仲認到幾多？

在日本歷史文化中，利用各種花樣及圖騰設計來代表宗族的精神與象徵的「家紋」，現在除了辨別身分及家族的意義之外，更多了藝術上的價值。「家紋」具有獨特辨識度的設計，既美觀又令人印象深刻，在推特上時常大方分享作品的業餘創作家みっけ(@q_micke)，最近嘗試用日本各地名產來設計專屬於47個都道府縣的「銘菓紋」，有趣又有當地特色，發表後深受好評，現在就來看看經典名產被設計為「銘菓紋」的成果吧！



乍看之下像是日本戰國時代家紋大集合的圖片，仔細一看卻發現是47個都道府縣各自的特色名產變身「銘菓紋」！北海道代表是「六花亭」裡最經典的「葡萄乾奶油夾心餅乾」；宮城縣則是由「菓匠三全」老舖所推出的「萩之月」奶凍捲，是仙台市著名的代表性甜點；東京都是大家最熟悉的「東京BANANA」，花俏造型與甜蜜滋味令人難忘，是東京熱門伴手禮。

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靜岡縣採用的是名字聽起來像是鹹食，其實是口感類似於千層派的甜食「鰻魚派」；京都府當然是最適合配茶的代表性日式甜點「生八橋」；大阪府的「RIKURO老爺爺起司蛋糕」蓬鬆棉柔的口感實在太銷魂！

廣島縣是外型辨識度極高的特色伴手禮「紅葉饅頭」；福岡縣是超熱賣的香濃白豆沙內餡「博多通饅頭」；沖繩縣的「紅芋塔」也是必買伴手禮。才說到這裡就覺得口水都要流下來了，簡直希望每個「銘菓紋」都能附上購買連結，讓大家可以不用再艱辛的望梅止渴了！

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名產店家與縣民的熱烈迴響

日本全國各地有各式各樣的美食及眾多受歡迎的伴手禮，要選出其中一項作為當地的代表並設計成專屬「銘菓紋」還真不容易！みっけ的作品在推特上分享後也引來熱烈的迴響及討論，被選上的店家對於自己自豪的商品被設計成可愛的「銘菓紋」都很開心，甚至覺得這個設計精美的程度，拿來使用在商品包裝上也很合理呢！另一方面，成為遺珠之憾的其他店家也大呼可惜，希望みっけ可以慎重的考慮自家商品，再用來推出第二波「銘菓紋」設計。

那些年我們一起買過的名產

看完以上47個都道府縣的「銘菓紋」，各位讀者最喜歡哪些設計呢？看到曾經吃過或買過的名產變成漂亮的「銘菓紋」，相信應該都很有親切感吧！推特上的みっけ(@q_micke)利用日常生活作為設計素材，加上創意的想法，玩出許多新花樣，大家也不妨到這位作者的帳號參觀其他作品喔！

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