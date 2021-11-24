近日天氣轉寒冷，大家都會多穿衣保暖。有網民在討論區發文，指他日前孝心温提媽媽天氣凍要多穿衫，誰料媽媽用古怪emoji神回，令樓主完全摸不著頭腦，其他網民除為樓主分析Emoji之謎外，也分享自己父母用WhatsApp的種種趣事，令大家在寒冷中也加點暖。



連登網民「Beginneros」日前在討論區發文，指因近日天氣轉冷，於是用短訊温提了母親「天氣凍，著多件衫」，怎料其母以６支𣄃加一個人頭心心emoji回覆，令樓主發文請教：「除咗最後個🥰我明明地之外，完全唔明前面個六支𣄃點，估唔到識咗呀媽幾十年都唔明呀媽講咩」。

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有網民為樓主分析emoji之謎，「旗=K=OK，利伸人類emoji傳心師」、「旗都係布」、「我以為係六層三角底褲」、「應該係隨風飄揚，大風嘅意思」等解釋，最後樓主自揭謎底，「問咗佢，佢話係順順順發發發嘅意思」。

樓主表示，其母對用WhatsApp和emoji向來笑料多多，「試過見一份好想見嘅工衰咗佢同講，佢覆我😂😂😂，原來（佢）以為😂係喊（咁解）。」樓主指其母親50+，好早期用WhatsApp時，她的弟弟因「㩒錯制」離開了群組，「然後我老母喊到不能自己，話佢細佬走咗，全家無人明佢up乜」，最後原來其母以為她的弟弟「離開」即是「死了」，令全家笑得半死。也有其他網民分享兩年前母親仍在生時的短訊，大家都留言認為要好好珍惜家人。

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