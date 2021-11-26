為女生剝蝦，被不少人視為暖男的行為。像剛宣佈離婚的台灣女星大S，當年拍節目時也講過自小都由爸爸剝蝦，「我媽說過，吃蝦一定要男人剝！」更表示如果丈夫不幫她剝，她就不吃。不過近日有男網友發文，指他一直扮演剝蝦的角色，在女友面前盡量表現暖男，誰料有一天親眼目擊女友剝蝦，他立即崩潰了…



近日有網民在FB 群組「爆怨2公社」發文，表示跟女友拍拖初期出去食飯，見女友用「很生澀的方式」剝蝦，於是便說：「你放著我來剝就好」。就這樣剝蝦的日子過了七年，直至近日他們出街食飯，因男網友手部受傷，只好讓女友來剝。

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大S曾在節目透露自小就由父親剝蝦，被網民笑有「公主病」。

怎料女友動作超純熟，先迅速轉動蝦頭，再剝開蝦背殼，將整條蝦肉取出同時拉出蝦腸，整個過程僅7秒，最後整隻蝦殼更完好無缺，「全屍」放在一旁。

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女友舉動令他傻眼，坦言「我驚訝到說不出話來」，誰知女友淡淡地回應一句超神 :「你忘了我家以前是做養殖的…」網民對樓主的遭遇都笑翻天，「她靜靜地看著你…自我感覺良好了七年」、「神之手」、「好療癒的剝蝦手法」…..

同場加映：老公背脊生一粒暗瘡人妻直覺得有蹺蹊 超敏銳推理識破他出軌

台灣兩性作家「H」在電視節目《震震有詞》中，分享自己遇過的案例，指一對結婚2年的恩愛夫妻，二人相安無事，生活幸福美滿，沒想到婚姻因一粒暗瘡起變化。原來有一天早上，妻子在老公換衫時，看到他背脊生了一粒暗瘡，直覺覺得有問題！究竟太太如何憑背部一粒瘡肯定老公出軌呢?點擊看全文!