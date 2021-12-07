雖說位於日本的高達咖啡廳「GUNDAM Café」近期宣布將在明年 1 月後全面歇業，但其他高達的周邊商品仍會不斷推陳出新。官方便在近日推出了《機動戰士高達》中「馬沙專用魔蟹」的陶鍋，天氣逐漸變冷，就讓可愛的魔蟹陪你吃鍋 !

文：Lorry Liao和Frances（GQ Taiwan）



魔蟹為《機動戰士高達》中自護公國的量產機作品，配備超強火力以及頭頂火箭發射器，而且它還是水陸兩用的機體，有著傲人的敏捷特性。而這個陶鍋的外型取材自魔蟹的上半身，以渾圓的頭部製作成鍋蓋，並且保留傳統陶鍋的氣孔設計，紅色造型更證明是馬沙大人專用的機型，讓你煮東西三倍速，吃火鍋不等人。

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「馬沙專用魔蟹陶鍋」售價為 7,480 日圓，喜歡高達的朋友們今年冬天就用它來煮火鍋吧！

馬沙專用魔蟹陶鍋

尺寸：直徑約 187 豪米 ， 長 187 x 寬 210 x 深 126 毫米

容量：約一、兩人份料理可使用



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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《機動戰士鋼彈》陶鍋可愛登場！粉色造型「夏亞專用茲寇克」讓你煮鍋三倍快速！】