日本節目ソレダメ！最近製作一套100円店新奇產品的特輯，集合四大100円店產品發掘方便又有創意的商品,，部分產品在香港的12蚊店都有得賣。今日就帶大家看看當中有甚麽必須入手的超便利、方便、創意、多功能產品吧！



（ソレダメ！截圖）

100円店向來都是港人到日本旅行時的一個必到景點，可以發掘不少充滿生活小智慧的新奇產品。雖然香港100円店鋪選擇不多，不過節目ソレダメ！裏面介紹的產品依然有不少可以在AEON的Living PLAZA或千色店旗下12蚊店「選之樂」找到。

👉 北海道海岸驚現10公里長沙甸魚屍體 居民冒雪執死魚：做天婦羅

首先介紹的是厨房用品。相信大家都嘗試過支裝芥末、牙膏等等到最後量不多的時候，要用九牛二虎之力才可以推出一點。有了Seria的支裝用品夾就可以輕鬆將内容物向前推，這個夾更附有鈎子，可以方便大家掛起。

👇👇👇即睇方便廚房用品👇👇👇

+ 8

除此之外，Seria還有可以掛起海綿的迷你吸盤，黏在洗手盤裏節省空位又衛生；配合使用的亦有一按就擠出適當分量洗潔精的可重用膠樽。而DAISO出品的厨房用品則將海綿或矽膠和手套合二而為一，方便清潔碗碟、洗手盤甚至鞋子。

👇👇👇即睇創意煮食用品👇👇👇

+ 3

節目也介紹了幾種Seria的煮食用品，包括放置湯殼的支架與又可愛又耐熱（200°C）的星形筷子架，還有用於蔬菜去皮的特製海綿；可以減少批得太厚的問題，保留更多皮下營養。DAISO的代表則是非常方便的切片器，可調節厚度，不論椰菜絲或是厚切薯片都可以做到。

👉 viu女團COLLAR出道！另有5人將組女版ERROR？睇13位女生ig全名單

👇👇👇即睇有趣清潔、收納用品👇👇👇

+ 1

清潔和收納用品亦有創意產品。DAISO有將手套和垃圾膠袋合併的產品，簡單用手將目標一抓、一反、再打結就可以直接丟棄。Seria則有支裝番茄醬或沙律醬專用的調味架，令東歪西斜的調味料立正。

👇👇👇即睇其他創意產品👇👇👇

+ 1

同場加映：日消防員秘撈做YouTuber 賺8萬港元被揭後罰減人工 網民:轉行啦

近年有不少人都會兼職多份工作，可以工作與興趣兩立，同時賺取零用錢。不過大部分公司亦有條例指明不可有副業或必須上報，以防員工的兼職與正職有利益衝突。日本近日有消防員於2020年至2021年間秘撈做遊戲實況YouTuber（直播打機），而被匿名舉報，消防局局長還要開記招道歉，而網民對事件也有不同看法，究竟點解做個秘撈都搞到咁大件事呢?詳情請到原文閱讀👈 👈 👈