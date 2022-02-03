人減肥以有好多原因。日本節目《仰天ニュース》今次的減肥勵志故事講述一個自少大食的肥仔，因自己體型而失去自信心的時候愛上女偶像團體，爲了追星踏上減肥之路。堅持四個習慣減肥，兩年半後變身型男。



童年鳥原脩吾（仰天ニュース節目截圖）

鳥原脩吾自小擁有胖胖的身型，小四時體重已達45kg。原來鳥原家的飲食以油炸食物配沙律醬為中心，媽媽更是熱愛甜食，經常誘惑脩吾，令他的體重在中一的時候升至75kg。

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中學中途轉校後，脩吾受到欺凌，食物變成他唯一的安慰。他的最愛就是特製卡路里天丼，梳打水與刨冰糖漿一比一的飲料和加滿忌廉、吉士的紅豆蛋糕。

為進大學而到預備學校後，脩吾到祖母家居住，令他的增肥速度直線上升。在祖母的愛裏成長，食量越來越大，暴風式吸入各種碳水化合物和甜品。

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雖然獲得大學入學資格，快樂和體重一起達到最高峰。脩吾一年内胖了20kg達到105kg巔峰。進入大學的3個月内受到3大打擊：牛仔褲穿不下、被身邊同學避開、襯衫爆鈕。

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這時成爲脩吾救贖的是女子偶像組合ゆるめるモ！被她們迷倒的脩吾參加演唱會時發現身邊有很多汗水淋漓的「肥宅」，忽然發現自己其實比想像中胖。這沉重的現實令脩吾下定決心減肥，發誓要以瘦下來的姿態與偶像見面！

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脩吾決意減肥後首先控制自己的飲食分量，將白飯換成豆腐，也攝取蔬菜改正自己的偏食問題。除此以外脩吾也培養了跑步與跳舞的習慣，以運動配合飲食瘦身。

減肥成功後的鳥原脩吾（仰天ニュース節目截圖）

四個習慣堅持兩年半後幫助脩吾減了37kg，成爲68kg的美男子。脩吾自信心提升，參加偶像演唱會的時候也會自讚「我係number one！」現在脩吾正在為成爲演員而努力學習，希望他可以早日夢想成真吧！

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