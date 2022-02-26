疫情肆虐難以擴闊社交圈子，如果你在剛過去的情人節是單身的話，都可能會嘗試玩交友App配對異性。不過有網民扮女生玩App，與多名男生聊天之後發現原來大家的開場白都一式一樣，這些「萬能Key」你又有否說過或見過呢？



遇上靚女才會特別積極 / 《無法抗拒的他》劇照

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Dcard一名男網友近日扮女人玩交友App，但結果令他十分失望：「觀察到9成男人講黎（嚟）講去都係果（嗰）幾句野（嘢），而且無分國界，香港人定外國人都係咁講野（嘢），審犯咁。」他整理了7句男生的「萬能Key」開場白，不知你又有否說過或見過呢？

交友App開場白冇新意 / IG @eunwo.o_c

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【1】Hey / Hi / Morning，之後無嘢講

【2】讀書定做緊嘢？ / 讀咩科？

【3】做緊咩呀？ / 今日有咩做？

【4】（講唔夠幾句）你IG / WhatsApp係咩？

【5】平時鍾意做咩？

【6】鍾意咩類型嘅男仔？

【7】（深夜先開始Chat）仲未瞓嘅？

帖文引來不少網民留言，有女生表示除了這7句，被問得最多的就是身高以及相片是否素顏；亦有男生坦言，女生普遍期望由異性做主動，變相難有心機為每個對話「訂造」不同開場白。

👇點撃圖片看男網民留言圍爐👇

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樓主則大呻交友App上的對答令他失去聊天意欲：「我扮女人都扮到好辛苦，認真我係女人玩多陣都唔會有心覆。」你又有甚麼看法呢？分享一下吧！

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