近年有不少人會爲整齊外觀而箍牙，甚至配置假牙。不過這些療程既花時間，價錢亦高昂，不禁會讓人卻步。日前節目《激レアさんを連れてきた》介紹一位奇人，他因一次意外失去門牙後，竟然沒有遵從牙醫建議做假牙，而是選擇自製低成本門牙？！



主角ヨシマツ（Yoshimatsu）先生（《激レアさんを連れてきた》截圖）

雖然牙齒療程價格隨著技術進步和普及化而降低，有不少人依然需要存錢以應付開支。《激レアさんを連れてきた》這次介紹的ヨシマツ（Yoshimatsu）意外失去門牙，但因爲做假牙需要30萬円（大約港幣2萬元）價錢高昂，而決定用一樣東西代替……

👇👇👇即睇Yoshimatsu低成本假牙真身👇👇👇

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節目《激レアさんを連れてきた》經常介紹一些奇人異事，這次他們製作特輯重訪以往的嘉賓，看看他們的近況。當中就有這次的主角Yoshimatsu。原來Yoshimatsu有一次在吃芝士時候，悲劇性地將門牙也咬甩。他忽發奇想，竟然想到在家裏找到擦膠，插進牙隙中代替門牙。第二天他還插著擦膠門牙上班，完全沒有被同事發現。其後他有想過找牙醫幫他造假牙，但叫價30萬円（大約港幣2萬元），讓當時生活費只有7萬円（大約港幣4760元）的無名藝人Yoshimatsu卻步。

就這樣，Yoshimatsu插著擦膠門牙度過4年時間，直至發生一件突發事件... Yoshimatsu交到女朋友了！不過他並沒有將擦膠門牙的事告訴她，因此兩人接吻時需要特別的接吻技巧。他會用自己的舌頭推開女朋友的舌頭，寧願對方誤會自己接吻技術差，也不願意擦膠門牙被發現... Yoshimatsu的女友還曾經因他口中傳出AA超能膠的氣味，而懷疑他有吸天拿水的毒癮。兩人最後分手收場。當時主持人問到，爲甚麽Yoshimatsu沒有在那4年内賺造假牙的錢的時候，他爆出原來自己還缺了5隻大牙！根本無能爲力。

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從那次上節目後4年，節目組再次拜訪Yoshimatsu。除了當藝人以外，現在的Yoshimatsu還經熟人介紹，兩年前開始寫搞笑藝人相關的專欄。重點來了，Yoshimatsu現在門牙的情況怎麽樣呢？......沒錯！過了4年，Yoshimatsu的門牙依然是擦膠！真是堅持呢！

果然堅持就是力量！普通市民根本不會想到可以用擦膠代替門牙，更別説是長達8年！小編反而很在意Yoshimatsu一直用一個擦膠，還是有換過不同牌子的呢？大家不妨留言討論一下吧！

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