【劉俊謙/蔡思韵/吳海昕/二月廿九/穿越】ViuTV原創劇《940920》未開播前先引起討論，不料結局篇竟出現暴走劇情，角色的舉動都不太合理，被形容是大台式故事發展，到底哪些情節網民最接受唔到呢？



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劇集由劉俊謙、蔡思韵和吳海昕主演，延續前作《二月廿九》，用多個時空交錯去講述前傳及續集故事，首5集評價亦不俗，特別是秋叔（余子明 飾）患腦退化症，不願再拖累家人而自殺的部份，令劇迷睇到眼濕濕。

蔡思韵及余子明演兩爺孫，獲大家喜愛 / IG @ceciliachoii

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只得10集的《940920》前半部分留下多條未解伏線，令不少網民質疑後5集能否完美收尾，怎知本周一及二（3月14及15日）播出的兩集劇情大暴走，菲林相機店老闆阿月（朱栢康 飾）突然變終極大Boss，被形容是「大台」才會出現的故事，有網民更指：「係咪《IT狗》本《大台理論》搬咗過嚟？」綜合網民意見，認為《940920》有以下6大膠位：

❗️❗️以下內容有劇透成份❗️❗️

【1】楚凝誤導阿月殺錯人

阿月的老婆Kami（李炘頤 飾）遇車禍身亡，得知楚凝（蔡思韵 飾）可入相穿越的他，拜託對方幫忙找出不顧而去的兇手。楚凝回到過去，發現兇手駕駛的失車上有魚蛋（黃溢濠 飾）的詐騙單張，未fact check車主便告訴阿月此事，又透露魚蛋與神聖幾何學會有過節，結果誤導阿月去尋仇。

《940920》截圖

【2】兇案現場講道理

楚凝覺得阿月會去報仇，去到發現他已打死魚蛋，見到魚蛋奄奄一息的楚凝竟然沒有驚慌，也沒有報警，還在兇案現場講道理，此時阿月思想已明顯變得偏激，疑似精神出問題。

【3】冇人關心魚蛋生死

魚蛋在後樓梯被阿月襲擊，本身正在打桌球的他消失一段長時間，一同在桌球館消遣的女友（張右雨 飾）和手下完全沒有四出尋找他。

黃溢濠消失都冇人理 / IG @cheungyauyu

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【4】魚蛋女友出手報仇

楚凝再次入相後，即影即有相片遭阿月放火燒毁，令她被困在過去。魚蛋女友明明與家聰（劉俊謙 飾）有牙齒印，竟給他阿月的地址去找楚凝下落，之後又突然自己出手捅傷阿月報仇，行為相當矛盾。

【5】頭撼燈柱失憶

被困在相內時空的楚凝無法順利回到2014年，但劇情竟然安排她頭撼燈柱，小時候腦部做過手術的她更因此失憶，被批是膠味最重的一幕。

【6】試當真客串

第6集邀請到YouTube頻道試當真主腦游學修、許賢和豪哥客串，期間家聰突然向3人怪叫，行為疑似抽水前網絡紅人劉馬車，此段劇情感覺突兀而且無助故事發展。網民對試當真拍攝的《140520》相當捧場，但就不太認同《940920》強行玩搞笑。

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《940920》因台灣去年爆發疫情封關而未能出外景，監製兼導演羅嘉駿公開原版劇情，他形容與現時的情節很不同：「沒有阿月、沒有奸角、沒有什麼懸疑成份、也沒有勵德樓，家聰只有兩個目的，救回困在時空遁環的林楚凝，和搞清楚94年9月20日發生了什麼。」

羅嘉駿當時要在半個月內大幅修改其中5集的劇本，他指自己太想保留原版故事，反而弄巧成拙：「我對《二月廿九》和《940920》這兩套劇集忙活了四年，今天我真的無比傷痛，也對幕後團隊和演員感到歉疚。」

雖然第6及第7集劇情突然暴走，不過觀眾亦鬆一口氣，指昨晚（3月16日）的第8集回復水準，在兩個時空分別是會長及作家的劉俊謙似乎有關連，朱栢康亦疑似可以穿越到1994年，身份更變成另一人，令人期待劇情走向。

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