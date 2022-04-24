為什麼朋友很少？8個年輕人必學社交手腕　提升別人對你的好感度

今天又整理到一本以前的書──《為什麼我們的關係總是卡卡的》。當時獲得這本書是因為參與了作者裘凱宇在啟點文化自己開設的課程，那時上課贈送的。



當時去上課是希望可以更加瞭解人際關係的建立，因為我以前人際關係不是很好，雖然……看了這本書好像幫助也沒有很大，只是讓我更厭世 ( 喂！)，但我覺得書中利用存摺的概念來解釋關係相當有趣、值得紀錄，便寫了這本書的筆記。

【圖輯】會做人，自然能增加好人緣！以下幾個社交小點平時可以注意（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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之前看到Google Map的時候我常在想，我們會給店家打分數，那人呢？我們也會對人打分數嗎？這個分數是怎麼打的呢？在美劇《黑鏡》裡面也有給人打分數的世界。我在想，或許我們每個人心底都會為別人打上分數，只是標準跟分數只有自己知道而已。你知道這個人分數很低，所以看到他的 Line 訊息根本不想打開來看；你對這個人有好評，所以他的每則貼文你都會點開來讀。這就是打分數 ─ 原本僅存在在我腦中的幻想。後來發現還真有人把這種概念分析成了一本書，現在就讓我們看看這本書怎麼做的吧！

人際存摺

每個人的腦海裡都建置著資料庫，面向他人手持一台隱形計算機，每當對方有溫馨的小舉動，會加分；說錯話的時候，扣分也不為過。我們對他人的善意與惡意都不是在一開始就決定的，而是在一次次的加減分中逐漸累積起來。但是換個角度，對方也在評鑑著我們，所有的關係都是雙向且流動的，所以我們才要「經營」人際關係。

往往我們看到兩個人感情超好或者絕交，那都是結果，然而促成這段結果的是中間的行為。書中用煮水來譬喻一段關係，看水，我們只能從肉眼發現水滾了或者水結冰了，但水煮沸或凍結中間可是有一百度之差呢！水之所以會沸騰，是因為不斷加熱，水之所以會凝結，是因為不斷將溫，關係呢？也是一樣。

水有溫度可以表示數值，那人際呢？我們要怎麼表達數值？於是書中提出了「人際存摺」的概念。我們每認識一個人就像開了一個新帳戶，從外表我們會給予這個帳戶本金，接著再根據見面、行為來決定我們要在這個帳戶內提款還是存款。時間久了，通膨會吃掉了本金，人際也是一樣。金錢多了人可以獨立，人際好了我們也能有更舒適的社交行為。反之，一旦沒有錢、沒有人際，生活便是慘澹無比。

賺錢的技能需要培養，關係的經營亦是如此。



人際細目

既然把人際數值化了，那裡頭有什麼指標呢？書中把人際存摺分成了兩個面向：

好感存款



好感存款就像是流動的現金，儲存人們之間的印象。平常與人愉快地打招呼、適時地同理對方感受、專注別人的回應、有一樣喜歡的東西或類似的背景、看起來就是如沐春風或者眼睛吃冰淇淋等等，這些給人的第一印象、表現或舉動都算是一部份。而這些讓人有好感的事情都能為關係增值。

信賴資產

好感與信賴是不一樣的東西。好感停留在感受層面，而信賴建立在行為與事實上面。

以買東西舉例，你可能會喜歡百貨公司專櫃的服務，但是它的產品不見得會讓你滿意；有一間牛肉麵店態度很差，但是它的麵就是好吃、CP值就是高！前者有喜歡沒信賴，後者沒喜歡有信賴。只是通常信賴是建立在對這個人的喜歡之上，就如同大部分的人對於態度不好的牛肉麵店也不會管好不好吃。

有了信賴，雙方才覺得對方值得交付重任。尤其每當一起完成任務時，結果圓滿，對對方的信賴資產又會提升。

好感與信賴就像關係中的兩條腿，同時具備才能走得又久又遠。



人際策略

下面幾條是人際關係中的通則，大家可以回想看看在自己生活經驗中有無這樣的時刻！

合情 > 合理 > 合法

人與人之間的關係最重視的就是合乎情理。對於不公不義我們會感到義憤填膺，即便做為合法，你也會覺得生氣，雙方這段關係也就破滅了。假設有間公司在推銷產品時講得天花亂墜，在購買時要求你簽下契約，事後發現它的產品根本就是騙人的！這時你覺得不合情，覺得自己受騙；你覺得不合理，這東西根本沒有達到它的價格；但是它合法，因為你簽約了，所以你還是得摸摸鼻子。

那麼，你覺得你還會再回購這間公司的任何產品嗎？我相信不會。

動之以情，說之以理，繩之以法

對，不見得有用；但有好感，絕對可以幫你



很多人會覺得對的事情就要據理力爭，然而，有時下場卻糟透了。如果是法律上的事情，確實該是如此，但在人際上這樣處理可就不好了。還記得前面講的 合情 > 合理 > 合法，或許你真的是對的，但如果你還想要跟這個人保持好關係，適度地委讓，讓別人感覺你們在同一陣線是非常重要的。對，不見得要據理力爭，以德服人才是最有效的方式。

有關係就是沒關係



在關係之中，只要平時對方覺得開心舒適，自然會覺得有點摩擦沒有什麼問題。好感就像關係中的潤滑劑，以前累積的好感可以在兩人發生衝突時不至於撕破臉，甚至也才比較有機會被提拔。

好感跟信賴不能搞混



很多人覺得可以跟喜歡的夥伴、情人一起工作、生活很美好，但要是雙方對於工作之間沒有一定的信賴，不能一起扛過風風雨雨的話，那麼一起經營只會讓雙方都備感壓力，最後連好感存款都沒有了。

信賴資產的建立



那麼我們要怎麼建立信賴資產呢？最好的方法當然是一起共事圓滿解決問題，平時言行一致，要不然就是認真做，適時呈現真性情的自己、適度嶄露自己的才能，讓別人知道自己的長處在哪，藉此讓對方增加對自己的信心。書中更有提到，有時候起衝突，花了力氣圓滿的解決問題，不僅在乎對方感受的同時也完整表達出自己的想法，經過這樣的洗鍊，信賴資產會大幅提升。

然而有些信賴資產建立過多，像是某些...奇特的地區宗教，會讓人胡言亂信，要你捐錢你就隨便捐，這時請保持清醒，對每個人的信賴資產可以多，但請不要過剩。

從別人的角度出發



很多人覺得最崩潰的話應該就是「我都是為了你好！」了吧！但是，這句話在不理會別人的意願下，怎麼聽都只是不尊重人。很多時候，講話或做事從別人的角度出發，想想看聽到哪番話會覺得被同理、做出怎麼樣的事會讓人覺得窩心。

比起說什麼和怎麼說，何時說更需要智慧。

做人習慣

會做人，自然能增加好人緣、累積好感存款，以下幾個小點平時可以注意：

一、好感與信賴來自平時：想要賺大錢平時就要做好金錢管理，想要有好的人際關係就要注重跟人之間的相處融洽，千萬不可認為做人自然就好，必須在真性情與尊重他人之下取得平衡。

二、避免蜻蜓點水、過度交易：可能為了讓人有好感，所以有人很喜歡交換名片，然而要是對方對你沒有深入理解，這張名片也只會像廢紙一張。把每一個交情做好做到位才是最重要的。

三、跨出舒適圈：盡量結交不同興趣的朋友，認識同溫層之外的人有助於自己增廣見聞，讓你原本身邊的朋友覺得你是個有趣、值得聊的人。就算是不確定結果又如何，但沒結交新的好關係，不就跟沒去結交一樣嗎？

四、接受自己做錯了：很多時候我們會因為做錯事、說錯話，讓別人對我們的評價大打折扣。立即慎重的道歉當然好，但有些關係就真的合不來。這時，請接受自己就是選錯了，適時地放棄不良的關係也是讓雙方從中解放。

五、獲利沒信心：你身邊有沒有那種對人永遠都一派客氣的人呢？他們往往讓人很有好感，但卻不一定值得信賴，像隔著一層保鮮膜讓人有距離感。如果你發現自己是這種人的話，可以試著多向別人提出一些邀約，建立起信賴後別人才有可能把你當知心好友。

六、過度美好的警訊：當你覺得別人對你太過善意、不自覺對對方有太多信賴的時一定要謹慎小心，可能對方想要靠花言巧語從你身上賺取利益。建議認識所有人就跟找工作一樣，需要有個試用期，細心的觀察一下對方適不適合交友。

七、價值與價格的不同：價格，是看的見的地位，是收入、頭銜、學經歷；價值，是看不見的潛力，是品行、操守、習慣。或許我們最初只能看到每個人的價格，但是請花一點時間、事件，透過點點滴滴的相處，去看見對方的本質。

八、差別待遇：你有沒有遇到說一樣的話卻被不同回應的窘境呢？為什麼別人對一樣的事情可以有這麼大的差別反應？如果你是被回覆比較糟糕的人就表示對方對你的好感存款或信賴資產可能不足，甚至是負分，自然對你會刻意刁難。

世上最有效的說服，不是透過語言，而是無聲的行動。

結論

這本書的後半部分講啟點文化他們自己的桌遊《人際維基》。他們為人建構了五大特質 ─ 情緒穩定度、外向性、關注傾向、親和力、執行力 ─ 並搭配前面講的好感存款、信賴資產數值化的概念，讓人體驗他人視角的人際關係桌遊。

雖然整篇都在講人際關係，但這本書中有個很重要的前提是 ─ 希望讓人際關係變好。坦白來說我之前看這本書的時候沒有特別連結到這個概念，因為大部分會看這本書的人下意識都是希望人際關係變好，然而我在出社會後的體悟讓我的想法有點不一樣。

人際關係加分確實能讓你在職場上吃香，但是只要是經營，就一定得花心力去照顧維持。如果你今天是在一個對你本來就不利的環境下，根本就看不到前途，那你還要跟這群人深交嗎？還是表面上打好關係就好？保持深交的意義又何在？或許我年長了些，也多為自己的生活考量了些吧！

人際關係能為自己產生多少的利益，才值得花自己多少的心力。如果一個工作場所像在演后宮甄嬛傳，每個人勾心鬥角，你還會想廝混嗎？我的答案是不會啦！因為處理這樣的環境所耗費的心力肯定遠遠大過給我的薪水。所以，人際關係固然重要，但大家也不忘想想這段人際關係到底帶給自己多少價值，究竟是能當知心好友、酒肉朋友、工作夥伴還是徒勞，就留給大家自己給自己解答吧！

【今日行動】

你有沒有想要打好關係的朋友呢？試著想想看運用上面的內容，列出三點實際可行的方法做做看！



難易度：★☆☆☆☆

可讀價值：★★★★☆

保存價值：★☆☆☆☆

書名：《為什麼我們的關係總是卡卡的》

副標題：《好感存款變信賴資產，個性不合照樣合拍》

作者：裘凱宇、楊嘉玲

出版社：本事出版



【同場加映】人際關係｜呢7種朋友不要也罷 自私又佔有你 幾友好都要斷捨離（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：DTBar 喝茶吧！，原文：34《為什麼我們的關係總是卡卡的？》：獻給人際關係不好的你一本輕鬆小品。】