朋友之間經常會互相幫助，朋友有難就會盡量伸出援手，但日前有網民分享自己幫助朋友後慘被背叛。樓主的朋友年頭失業，於是便介紹朋友進自己的公司。誰知3個月後這位朋友表示自己收到新offer就離職，留下樓主一人面對上司的冷嘲熱諷。樓主追問朋友爲何這麽快離職，對方卻毫無悔意，令樓主不忿到討論區找網民們評理……



朋友會爲你兩脇插刀？定係會插你兩刀？網名天氣gg的樓主日前在連登討論區分享他「帶咗個朋友入自己公司，佢做咗陣收到新offer走左」。事源今年年頭有一位朋友失業，於是樓主便帶他進自己任職的公司上班。誰知做了3個月後，這位朋友突然說自己收到新offer辭職。之後樓主就被逼面對上司的面色：「咦，你朋友都幾趣致，做3個月又唔做，咁一開始點解又要in呢，有冇諗過公司浪費咗幾多man power去process佢份application，又擺左幾多resources去train佢？」令樓主非常尷尬，不知如何作答。

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「正常每份工都最少返一年先走㗎啦，邊有得做幾個月又走」，但樓主找朋友追究時卻反被「窒」，令他深感不忿要網民評評理。有網民表示樓主一開始不應該直接介紹朋友，而是叫他自己應徵後才「相認」。也有人同情樓主枉做好人，唯一解釋可能就是這位「朋友」並沒有將樓主當成好朋友。不過同時亦有人反指樓主覺得打工必須先做滿一年的觀念非常奇怪，認爲有適合或人工更高的工作機會，即使不足一年，離職也很正常。

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剛畢業的大家通常對職場認識不深，於是就會轉投網絡和身邊過來人的經驗作參考。當中經常會聽到的一個職場規則就是「第一份工作必須要做滿一年」，因此有不少職場新人不論公司有多難捱都會留滿一年才選擇轉職。《開罐》Opener就此請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，到底是否必須做滿一年呢？轉工時又如何作抉擇呢？

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同場加映：DSE開考首日最少9人要去竹篙灣 隔離營內應考環境到底係點樣？

DSE中學文憑試今（22日）開考，截至今早，已經有9名考生因為確診或快測陽性，而要前往竹篙灣隔離設施內應考。今屆DSE是疫情爆發以來，首次在每日仍有數不少幾百宗確診個案的情況下開考，除了擔心同學的健康外，亦有網民好奇，到底竹篙灣的應考設施是怎樣的呢？👉即睇隔離營內應考環境👈