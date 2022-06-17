【BBA/JUPAS/收生/CityU/PolyU/都大】BBA絕對算是香港學生的熱門大學學科之一，畢業不會變乞食科又不算太難讀，運氣好入到Big 4工作就更順利。JUPAS想揀BBA的你，先來看看部份院校的收生分數吧！



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無論你是否讀BAFS出身，都很有可能想過大學讀BBA，因為每間院校都有相關課程，除非是神科，否則收生分數都不算太高，而且內容感覺「唔蝦人讀」，不只對工商管理極有興趣的同學，就連冇咩方向的同學仔都會選擇BBA一試。無論你是胸懷大志還是「睇分數食飯」，都記得要先了解學系資訊以免到時不合預期啊！

UQ=Upper Quartile 上四分位數



M=Median 中位數



LQ=Lower Quartile 下四分位數



C=必修科；X=選修科



以下的JUPAS學科包括城市大學、理工大學、都會大學（前名公開大學）的工商管理學系，其中門檻最低是都大的JS9230 商業管理學，LQ只是5科15分；分數較佳有20多分的話都可以考慮理大商學院，在2022年英國《泰晤士高等教育》Business & Economics排名升至全球25，同時是香港第1。

城市大學 / 資料圖片

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城市大學 CityU

城大商學院有11個BBA課程可選，在香港而言選擇算多而且認受性也不俗，其中有5科2022年中位數都是24分（4C+2X或Best 6）穩入，兩科則是23分中位數，分數要求不算太難。

中位數24分的課程中，管理學（JS1005 工商管理學士 - 管理學）最為搶手，2021年有 651名申請者填入Band A頭三志願，成功被取錄的只有61人，平均約 11.6 人爭一個學額。部分學科收生人數極少，小心浪費Quota，如資訊管理（JS1019 工商管理學士 - 資訊管理）2021年只收了6位新生，卻有269人選為Band A頭三志願。

JS1001 工商管理學士 (環球商業)

計分方法：4C+2X

M：27

LQ：25

JS1002 工商管理學士 (會計)

計分方法：Best 6

M：24

LQ：23

JS1005 工商管理學士 (管理學)

計分方法：Best 6

M：24

LQ：24

JS1007 工商管理學士 (市場營銷)

計分方法：4C+2X

M：26

LQ：25.5

JS1012 經濟及金融系 (工商管理學士 主修: 商業經濟 或 金融)

計分方法：4C+2X

M：25

LQ：24

JS1013 工商管理學士 (商業經濟)

計分方法：4C+2X

M：23

LQ：23

JS1014 工商管理學士 (金融)

計分方法：4C+2X

M：23

LQ：23

JS1017 資訊系統學系 (工商管理學士 主修: 環球商業系統管理 或 資訊管理)

計分方法：4C+2X

M：24

LQ：23

JS1018 工商管理學士 (環球商業系統管理)

計分方法：4C+2X

M：25

LQ：24

JS1019 工商管理學士 (資訊管理)

計分方法：4C+2X

M：24

LQ：23

JS1025 管理科學系 (工商管理學士 主修: 商業分析 或 商業營運管理)

計分方法：4C+2X

M：24

LQ：23

JS1026 工商管理學士 (商業分析)

計分方法：4C+2X

M：23

LQ：23

JS1027 工商管理學士 (商業營運管理)

計分方法：4C+2X

M：23

LQ：23

理工大學 / 資料圖片

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理工大學 PolyU

理大同樣有不少BBA課程供選擇，包括會計、供應鏈管理、Marketing等，留意2022/23學年商學院將大幅改制，將幾科合併成全新學系，名稱及JUPAS編號都有改動。由於是新學科，故此未有詳細收生分數如M及LQ，只有舊制下科目的平均分數作參考。

DSE各科參考成績排列次序：中文、英文、數學、通識、選修科1、選修科2、選修科3（如有）、M1/M2（如有）



5分或以上計算方法：5=5.5 / 5*=7 / 5**=8.5；提供每科平均分



JS3060 會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (2022/23學年新科目)

舊制合併科目：JS3466 會計及金融、JS3595 金融服務、JS3911 會計學

計分方法：Best 5

平均分：22.1

JS3070 航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程 (2022/23學年新科目)

舊制合併科目：JS3674 航運及物流、JS3844 供應鏈管理

計分方法：Best 5

平均分：19.7

JS3070 管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (2022/23學年新科目)

舊制合併科目：JS3583 管理學、JS3894 市場學

計分方法：Best 5

平均分：21.2

都會大學 / 資料圖片

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香港都會大學 HKMU

香港都會大學（前稱香港公開大學 HKOU）有部分學位屬於JUPAS轄下，包括工商管理相關的學位。留意部份課程的學額較少，如會計及稅務學（JS9222 會計及稅務學榮譽工商管理學士）、企業管治（JS9250 企業管治榮譽工商管理學士）2021年分別只取錄了14人及9人。

競爭最大的是電競運動管理（JS9294 運動及電競運動管理榮譽工商管理學士），308人選為Band A首3個志願，40人成功被取錄，即平均約14.7人爭一個學額，亦是都大BBA學系中收生門檻最低的，中位數5科16分可以穩入。

JS9220 專業會計榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：17

LQ：16

JS9222 會計及稅務學榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：17

LQ：17

JS9230 商業管理學榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：16

LQ：15

JS9240 環球商業及市場學榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：17

LQ：16

JS9250 企業管治榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：17

LQ：17

JS9272 財務及風險管理榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：16

LQ：16

JS9276 房地產及設施管理榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：16

LQ：16

JS9294 運動及電競運動管理榮譽工商管理學士

計分方法：4C+1X

M：16

LQ：14

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