【DSE 2022 / 放榜】經歷疫情重重難關，中學文憑試將於7月20日放榜。2020年開始「疫情後」年代，放榜程序及大專收生跟過往都有點分別，到底放榜需要準備甚麼？收到成績後又應如何計劃出路？《開罐Opener》準備了DSE 2022放榜懶人包，考生們必看！



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【1】放榜日流程

考評局將於7月20日（星期三）發放2022年香港中學文憑考試甲類及乙類科目成績。

【1a】學校考生（包括日校及夜校考生）

考評局灣仔及荃灣辦事處會準備好各間中學的成績表，當日上午7時起供校方代表簽收，考生應跟隨所屬學校派發成績表的安排。

【1b】自修生

成績表經郵遞寄出，預計7月20日收到，如當天仍未收到，可於7月21日上午8時30分至下午5時30分，親自前往考評局修頓中心辦事處櫃檯（地址：香港灣仔軒尼詩道 130 號修頓中心 12 樓）或致電公開考試資訊中心（電話：3628 8860）查詢。

【1c】網上發放成績

自修生及夜校考生可登入文憑試網上服務的帳戶查閱成績，登入密碼已於7月初寄出，並在7月20日早上7時起至8月31日期間提供登入。

👉👉👉自修生網址

👉👉👉夜校考生網址

【1d】短訊發放成績

考評局於今年繼續以手機短訊（SMS）發放成績，7 月 20 日上午 9 時起，如考生有提供可接收SMS的手機號碼，將收到載有其文憑試成績的手機短訊。

收到「成績通知書」後，同學應先核對印載的個人資料是否正確，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡。

成績達標，符合條件錄取要求的同學



如已透過網上報讀平台（JUPAS/E-APP）報讀課程，並曾獲大專院校發出的有條件錄取通知書，只要文憑試成績符合院校開出條件，就能夠按照該學院要求，辦理留位及入學手續。緊記要及時繳交留位費，以免因逾期繳費而失去學位。

成績未達標，或未曾報讀大專課程的同學



香港各大專院校，都有提供自資學士、副學士、高級文憑或以下資歷的課程，院校將提供數千個學位予考生，更有可能即場面試並錄取，建議考生直接前往心儀學校。疫情期間院校的收生方式或有變動，報名及面試可能會改為網上形式，考生應隨時留意院校的最新安排。

【2】報讀自資課程資訊 - 即場申請

【2a】香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)

即場招生日：2022年7月20日至22日（只限本地申請人）

時間：10am至6pm

地址：九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓

即日獲取錄通知：是

【2b】香港大學專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院

網上報名系統於7月18日至22日暫停服務，申請人可親身遞交填妥的報名表，不論是否取錄都會收到通知。

地址：銅鑼灣禮頓道66號 港大保良何鴻燊社區書院1樓

所需文件：已填妥報名表、香港身份證或護照副本、相關學歷證明副本

【2c】香港中文大學專業進修學院 (CUSCS)

申請人可親身遞交或郵寄報名表，校方收到繳費後會向學員發出收據。

地址：尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈6樓 香港中文大學專業進修學院教務處

所需文件：已填妥報名表、學歷及工作證明副本

***郵寄請在信封面註明「報名表格」

【2d】香港伍倫貢學院 UOWCHK（前稱香港城巿大學專上學院 CCCU）

即場招生日：2022年7月20日至25日

時間：9am至6pm

地址：九龍城沙浦道83號

【2e】香港浸會大學持續教育學院 (BUSCE)

即場招生日：7月20日至21日

時間：9am至6pm（7月20日）；9am至5pm（7月21日）

地址：

【2f】香港理工大學香港專上學院 (HKCC)

即場報名日：7月21日至22日（只限非文憑試申請人），23日起須使用「網上入學申請系統」報名；文憑試申請人可於7月20至22日，8:30am至4pm網上報名

地址：紅磡紅樂道8號 香港理工大學紅磡灣校園

【2g】香港都會大學李嘉誠專業進修學院

即場招生日：7月20日至21日

時間：9am至6pm

地點：葵涌九龍貿易中心第2座8樓及10樓

***只許申請人到場，並須符合第三階段出入都大校園之疫苗接種要求

【2h】嶺南大學持續進修學院

即場招生日：7月19日至22日

時間：9am至5pm

地點：屯門青山公路嶺南段8號 嶺南大學劉仲謙樓

***進入嶺大校園時，必須符合疫苗通行證要求、使用安心出行及量體溫

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【3】報讀自資課程資訊 - 網上申請

由於疫情關係，部分大專院校都增設網上申請，同學毋須親身報名，盡量減少社交接觸之外也省去交通時間。

熱門自資課程院校 本地生報名費用（每份）



香港樹仁大學 (HKSYU)$200香港恒生大學 (HSUHK)$100

香港大學專業進修學院 (HKU SPACE)$150香港大學專業進修學院 保良局何鴻燊社區書院$150香港中文大學專業進修學院 (CUSCS)$200

香港伍倫貢學院 UOWCHK$150

（前稱香港城巿大學專上學院 CCCU）香港浸會大學電影學院（創意電影製作高級文憑） $300香港浸會大學國際學院 (BUCIE)$150香港浸會大學持續教育學院 (BUSCE)$150香港理工大學香港專上學院 (HKCC)$200香港都會大學李嘉誠專業進修學院$300 (7月1 - 31日豁免報名費)嶺南大學持續進修學院$150 (輸入指定代碼可豁免)

【4】放榜必備10樣Item

考生收到文憑試成績後，自資院校或者其他專上學院或會提供面試予合適學生。出發前往面試前要做好準備，先將以下10樣東西放進背囊，即使機會突然來臨也不會慌張！

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【5】放榜日裝束

放榜當日在衣著上面沒有太大限制，不過《開罐Opener》建議同學避免穿著太Casual，如背心、熱褲、不及膝的短褲短裙等，選擇整潔的上衣配長褲/及膝半截裙/長裙就萬無一失。就算突然要到院校面試，也可以保持儀容整齊，攞個好印象。天文台預告本星期持續酷熱，為免身水身汗影響儀容，準備好5樣物品就可以在高溫下保持清爽了！

▼▼▼▼點擊看保持儀容必備Item▼▼▼▼

【6】放榜後重點日子

放榜後是不是覺得可以鬆懈呢？其實放榜後還有很多注意事項，需要大家注意！

日期 程序



7月20日 文憑試放榜

7月21-23日 大學聯招（JUPAS）申請人可於個別指定時段內修改課程選擇

8月10日 9am 公佈JUPAS正式遴選結果（Main Round Offer）

8月11日 5pm 獲Offer同學交留位費最後限期

8月17日 考評局公佈 DSE 成績覆核結果

8月18日 9am至6pm 取得覆核成績的申請人，可遞交重新考慮入學申請

8月25日 9am 公佈覆核後入學申請的遴選結果

8月25日 5pm 第二輪獲Offer同學交留位費最後限期

8月29日 9am 公佈補選結果（Clearing Round）

8月29日 5pm 補選獲Offer同學交留位費最後限期



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DSE 7月20日放榜，同學們要根據自己成績去排大學聯招（JUPAS）選擇。不少同學選科時都心大心細，除了個人興趣之外，也會考慮一下出路及「錢途」。根據大學教育資助委員會（UGC）的2021年公佈的數據，以香港8大的學士學位畢業生平均年薪，計算出每個科目的月薪，讓各位考生做個參考。

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