風球蘇拉｜打8號風球老細叫WFH係咪合法？即睇專家及勞工法例點講

颱風蘇拉接近香港，香港天文台於今日（8月31日）早上表示，會在下午3時至5時之間改發三號強風信號。天文台指按照現時預測路徑，颱風蘇拉更會在本周五（9月1日）至周六（9月2日）頗為接近珠江口一帶。

雖然按照勞工處的守則，當在工作時間開始前掛上八號或以上颱風警告，僱主不應要求員工上班，但其實打工仔是否真的可以放假呢？疫情時大家都習慣了WFH，打風期間老細要求僱員在家工作，又是否合法呢？



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勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》中寫到，若在工作時間開始前發出八號或以上颱風信號，僱主不應要求非必要人員前往工作地點上班。當中亦列明若僱員由於惡劣天氣或其他不能控制的環境因素而不能上班，僱主不應因此不發放工資。

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有不少打工仔在網上討論表示若懸掛八號就可以不用上班，放假休息。《開罐》Opener就訪問了有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，她表示：「唔洗返工，唔係等如放假喎！」

（資料圖片 / 梁鵬威攝）

Son姐講到「唔返工嘅意思係唔好返公司，唔係唔洗做！」，以前打工仔必須要回到公司，用公司電腦、電話才可以處理工作，若打風不能回公司上班，變相就可以放假。但新冠疫情中，不少公司需要按防疫規例分Team A、Team B讓一半員工在家辦公，另外一半人在公司工作。受到疫情影響，職場「生態環境」產生改變，WFH的概念變得普及。「就算依家返唔到公司開會，Zoom開會唔得咩？」很多公司投放資源、提升電腦的安全性，讓員工在家中也可以登入公司系統；阻隔員工遠距離工作的障礙也就消失了。

除此以外，Son姐表示勞工處指引所指的是不能讓僱員在不安全的情況下前往工作地點，或在危險情況下工作。在家工作打工仔身處室内，自然而然就不會被定義為「不安全」啦！

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Son姐亦提醒打工仔可以透過打風時上司和公司的安排判斷「此地是否適宜久留」。如果上司要求員工留到八號颱風信號生效才能離開，又或者要求員工一定要在「落波」後3小時甚至2小時内回到公司，不接受任何特殊情況，那「打工仔就要自己衡量仲同唔同佢打工啦」……

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