逾6成中學生憂日後要除口罩見人！ 10個寧願戴罩暗黑真相你中幾個

新冠疫情令香港市民自2020年起開展了戴罩生活，相信不少人已習慣了戴罩的日子。近日有團體調查發現，香港中學生有逾半人害怕面對面的社交場合，更憂疫情過後要除罩相見，有社工擔心同學仔社交方面會出現退縮。



路德會綜合青少年服務中心組今年6月，以問卷訪問1,051了名中學生。調查發現在近三年的社交距離措施限制下，超過6成受訪者表示社交意慾下降，而且怕除口罩見人，近40%受訪者與他人聚會有罪惡感；兩成二人表示與別人溝通能力下降。

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事實上近三年的戴罩生活中，口罩已經成為生活一部分，甚至有時會因為戴罩而暗爽，女生可以預少了時間化下半臉妝，有男生更表示連剃鬚都懶了，幾日才剃一次，大家的生活習慣都因一個口罩而有所改變……

👇👇👇 10個唔想除罩暗黑真相👇👇👇

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真相1.可以長時間西面，又唔會俾人覺得我黑面

真相2.口臭得自己知，狂啪蒜都唔驚，香口珠都唔使買

真相3.顏值因口罩瞬間提升，回頭率近年急增，唔想打回原形

真相4.化妝無下半截兩年幾超爽，唇膏都過晒期，唔想搞咁多

真相5.已習慣幾日先剃一次鬚

真相6.難得可以當住上司面用口形叫佢一聲PK

真相7.可以喺街度口upup 唱歌又唔會俾人白眼

真相8.無得出街食煙，連煙仔都戒埋，唔想再食返

真相9.口罩已經是fashion 一部分，點可以話唔要就唔要?

真相10.已經唔記得咗原來以嘅生活係唔使戴口罩……

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從細細個就聽父母說，你的字怎樣，便反映你的人和你的性格怎樣。字跡的長度、深度、幅度等，都可看到一個人的性格和特點。簽名的設計往往比字更能夠突出個人的風格和特色，那香港名人的簽名又是怎樣能代表他們的性格，你又能否看得出呢?

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