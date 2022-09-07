蔡瀾被周顯批「普通Blogger也不如」　揭4大威水史曾紅到去日本

蔡瀾在社交平台指Omakase當所有客人是笨蛋，引來專欄作家周顯撰文回擊，攻擊蔡瀾「30年前也許是權威，今天水平連普通food blogger也不如」。回顧蔡瀾歷年來事跡，其實十分威水，90年代已在日本做飲食節目！



著名食家，現年81歲的蔡瀾每天都會在FB寫日記，他表示好友盧健生約吃日本菜，不過他對此有點看法：「近來我對吃魚生有點意見，一切都是廚師發辦的Omakase，當所有客人是笨蛋。吃甚麼我自己會叫，不必麻煩師傅。這種經營方式只讓餐廳容易計算成本，不是日本菜的精髓。」

然而近日言論引來專欄作家周顯在報紙撰文回擊，他指：「蔡瀾沒去過幾多間日本最高級的、或最有名料理店，反過來看，我去蔡瀾開設的餐廳，幾乎沒有不中伏的。或者可以說，蔡瀾在30年前也許是權威，但在今天，他的水平連普通food blogger也不如了。」

周顯公開批評蔡瀾惹網民討論，大家普遍都表示，即使蔡瀾的品味有爭議，但都比美食博主水平高很多。回顧蔡瀾在飲食界的事跡，其實十分巴閉！

👇點撃圖片看蔡瀾飲食界威水史👇

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【1】日本《料理鐵人》評審

1993年曾為日本富士電視台美食節目《料理鐵人》擔任評審，蔡瀾曾在FB分享，參賽廚師到最後一刻才知道材料，他則品嚐了霜降牛肉、龍蝦及如柚子一樣大的法國鵝肝。

蔡瀾表示：「廚藝高超的盡量保持原味，不肯亂加東西，但自信不足的名廚就拚命以更高貴材料配製，用了大量松茸、黑菌、白菌、雲丹、魚子醬；簡直是膽固醇百科全書。」他更帶來一瓶干邑送菜，獲其他評審欣賞。

【2】《舌尖上的中國》總顧問

蔡瀾是《舌尖》總顧問之一，入選的美食要符合4個標準。「健康」，滷煮食物不適合在節目中出現；「真實」，食物本身已好吃和有傳承，不用特意起名；「相對日常」，即大多數人能吃得到；以及要「解饞」。

【3】開餐廳、搞飲食生意

90年代中開始進軍飲食業，推出過「暴暴茶」、「暴暴飯焦」等食品。2018年更把墨爾本著名的勇記越南粉秘方帶到中環開店。

【4】做埋YouTuber

2020年開設YouTube頻道「蔡瀾花花世界 ChuaLam ColorfulWorld」介紹美食，兩年時間已超過16.5萬人訂閱，成績不俗。

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