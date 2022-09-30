父女上街總被誤認援交　爸爸變怪叔叔？網民苦主提供妙計不再尷尬

撰文：聯合新聞網
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中年男子與年輕女子一起出門是父女還是包養？一位女子訴說在單親家庭長大的小困擾，「不知道為什麼，似乎單親家庭中，爸爸帶女兒的比例比較少」，小時候有段時間是父親照顧，常常一起吃飯、出遊等，「小時候倒沒什麼問題，長大以後怪事就多了」，常被誤認成包養關係。

該女兒以「我爸被誤認為sugar daddy」為題發文指出，自己從單親家庭長大，幼時與父親出門未有異樣，但高中之後發現，路人常常投以詭異的眼光，「不知道究竟是因為我真的長得太早熟，還是大家覺得人心不古，世風日下」。

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她回憶某次，與父親約好在一家麵店用餐，由於女兒先到，便獨自入座吃麵，隨後父親來了，但兩人都顧著滑手機，沒有對話和互動，結果送餐時老闆娘笑說，有位客人觀察很久，神情嚴肅地向老闆娘提醒「有位中年男子跑去坐在那個女學生對面，很奇怪！」，女兒表示「要不是老闆娘跟我們很熟，我爸大概會繼續被所有人盯著，懷疑是變態伯伯」。

長大後，女兒和父親家庭旅遊，在旅館check in時，她也常注意到櫃檯或是電梯裡其他人偷瞄的目光。有次在酒店吃早餐，甚至聽到隔壁桌一對情侶在爭論兩人到底是父女還是包養，讓她忍不住自嘲「如果我真的被包養，那也長得太隨便吧」，也坦言「搞得我長大以後，每次和我爸單獨出門，就有種莫名的尷尬感」。

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此文意外釣出一排女苦主「笑死我也是，上次跟我爸單獨去看電影也是被偷瞄」、「曾經在外面被人問過是不是被包養」、「我爸來我學校找我時也被人以為是師生戀」，還有人猜測可能「外加我又很愛打扮的花枝招展，哈哈哈哈」。

網友打趣說「爸爸：我是無糖的daddy」，更有苦主提出有效解方「我都盡量大聲喊爸爸，然後他就回什麼事，我就說沒事」、「偏偏我又很愛強拉我爸帶我出去玩，化妝的時候會很嚴重，索性後面都素顏（素顏看起來年紀很小）」，但也有人因為五官太像，順利避開困擾「我爸是戴假髮的我，所以兩人出去都不會被誤會」。

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