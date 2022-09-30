政府工｜康文署請行政助理月薪25K　任何學位皆可、有這經驗優先

【政府工/ 康文署/ 行政助理/ 求職招聘】康文署聘請策劃事務行政助理，為籌劃和推行文康體育工程計劃提供行政支援，並協助整理設施需求摘要及用戶需求資料等等。持有任何學士學位皆可申請，月薪25K，有興趣的不妨看看自己是否符合要求吧！



👉政府工｜香港6大紀律部隊全年招聘職位 一文睇清入職要求＋薪酬

行政助理(策劃事務)屬於非公務員職位，合約期為12個月，但月薪達25K相當吸引。持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，並符合語文要求、具備一般商業電腦軟件的知識即可。申請人在取得學歷資格後，須具備從事工程項目／規劃或土地行政的工作經驗，具備政府或公營部門工作經驗為佳。

👇👇👇即睇行政助理(策劃事務)要求及待遇👇👇👇

+ 4

康文署行政助理(策劃事務)職位截止申請日期為2022年10月12日（三）下午6時正，有興趣的大家記住要儘快申請啦！

👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂

同場加映：譚仔三哥請MT月薪17K！DSE畢業無須經驗 有機會到日本新加坡公幹

各位搵緊工的大家！機會來了！譚仔三哥日前宣布將會推出為期9個月的「管理培訓生計劃」。完成計劃後還有機會到日本和新加坡的店工作，而且參加者只需有DSE畢業或以上的學歷，連應屆生都得！即刻睇下詳情啦！👉👉👉譚仔三哥請MT月薪17K！DSE畢業無須經驗 有機會到日本新加坡公幹