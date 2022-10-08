消費劵二期｜New Balance 2022生死戰邊款最顯瘦?著錯鞋似重10KG!

【消費劵 / 消費劵優惠】消費劵已於10月1日發放，不知大家又有沒有想過買波鞋呢？New Balance近年受到不少人的熱捧，CT-302、XC-72和NB327等系列都成為大熱，更被譽為「每個人鞋櫃必備」的波鞋之一。之所以會爆紅，是因為不少人表示New Balance鞋款最顯瘦，到底哪一對才是最顯瘦的呢？



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台灣YouTuber Nines Talk經常會分析和評價不同品牌的波鞋，近日他們就著New Balance的大熱波鞋款進行品價，以真人實測的方式試出最顯腿細的球鞋，並排列出「NB美腿神鞋排行榜TOP10」，一旦著錯鞋更似重10KG，想要買對超顯瘦波鞋的朋友就要睇下啦！

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New Balance 最顯瘦Top10波鞋

TOP 10

型號：NB 5740

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因鞋底較複雜和多層次，令整體會較圓潤笨重，而且鞋舌高令腳踝消失。但背面腳筋位較高，弧度設計能為小腿加分。因鞋的色調大多較繽紛，所以Nines Talk亦推介此款給喜愛童趣和走文青風的朋友們。

TOP 9

型號：NB 550

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NB裡的籃球鞋，較復古的風格，十分需要穿搭來搭配，主要顏色配搭是深色鞋底，加白色底鞋面。鞋形較爲笨重，且因功能性要保護腳踝，後筋位置較厚和弧度少，令小腿看上去較平坦。

TOP 8

型號：NB 232

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這鞋款是滑板鞋，鞋的側面弧度較少，令腳線條較少修飾。Nines Talk亦提醒若然是有小腿肌的人，這鞋款可能會令你小腿略顯粗壯，但這款鞋底能帶出一種日系風，而且穿著舒適。

TOP 7

型號：CT302

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鞋款有種「胖胖可愛」的感覺，前面鞋舌較高會令較腳較少延伸度 ，但厚的鞋底和腳筋位的弧度則令看上去「大腿內側都是瘦瘦的」，線條變得和順。

TOP 6

型號：NB 2002R

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今年重新復刻的2002R90年代感老爹鞋。通常厚底的鞋都會顯得笨重 ，但這對鞋的鞋頭尖細修長 ，令整體不會太過厚重，帶出線條感。但腳踝方面鞋舌比較高，且圓弧度較多，比其他鞋款略比較會略顯腿粗

TOP 5

型號：NB 990V3

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鞋的線條較有棱角，款式較Man。但Nines Talk表示990V3的鞋舌有凹下去的弧度，正面看腳的話會較瘦，而較窄的鞋跟，亦令腳從較踝位置延伸至小腿都顯得更幼。

TOP 4

型號：NB 530

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同樣是行走較復古感的530，鞋款後面線條令到「有一個腰身的感覺」，線條較利落輕盈，更甚的是這對530價錢「又便宜，又好看，又百搭」。

TOP3

型號：NB 237

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237行走可愛風格，因「腳踝位置超級低」，而能有效修飾小腿的線條，但鞋形卻較前兩名較圓潤，且腳筋位置斜斜的不算美觀 ，因而從後方看上去會較為不規則，略顯小腿肌位不夠利落。

TOP 2

型號：XC-72

Nines Talk形容XC-72為復古越野的風格，鞋的鞋頭尖窄「從正面看去腳踝會有拉長的感覺」，延伸至小腿都變得修長。與327唯一比較的是鞋的背後，327背後的三角形，會略更顯修長，而論風格這雙可能會較男性化。

TOP 1

型號：NB 327

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被喻為「鞋櫃必備」鞋款之一的327，依然是NB最顯瘦鞋款的TOP1。因爲鞋形設計內側有腰身，貼近每個人的腳型，而且鞋舌位置並不會太高，剛剛好露出腳踝，令小腿顯條均勻和修長。

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