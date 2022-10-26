港燈ERB推發電廠見習技術員課程月薪16K　學費全免+DSE畢業即可!

為了培育更多機電工程人才，近日僱員再培訓局（ERB)與港燈一同合辦「發電廠見習技術員度身訂造課程」，主要學習機電工程操作的基本知識及實務技能。除了課程費用全免外，於課程期間良好的畢業生更有機會成為港燈見習技術員，月薪更有$16K，若學員繼續學習進修更會有機會成為工程師！



圖自港燈網站

僱員培訓局首次與港燈合作推出「發電廠見習技術員度身訂造課程」，以招聘發電廠見習技術人員，課程中同學們主要學習機電工程的基本知識，機組操作原理及實務技能。課程將於11月15日開課為期7日，費用全免，時數一共為56小時。只要年滿18歲及中六畢業，並通過色覺測試和面試即可就讀。

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若果同學們於課程期間表現良好，完成課程後將有機會被港燈優先取錄成為見習技術員，參與為期3年的在職培訓，月薪更有$16K！職位主要於維修部和營運部工作，而港燈亦會就工程技術、資訊科技、法例法規、安全知識、溝通技巧及管理知識等方面對受聘同學進行培訓。若同學於培訓後繼續學習和進修，更有機會成為技術員，甚至工程師。工作地點位於南丫島南丫發電廠，交通方面港燈會提供免費渡輪往返多個市區，所以同學便不用擔心交通問題！

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圖自港燈網站

課程將會於10月27日舉行簡介會，當日將有對課程及工作範籌的詳細介紹，還有即場面試，有興趣的同學就要要多留意啦！

「發電廠見習技術員度身訂造課程」見習技術師

工作內容：

維修部：調査及修理損壞的機電設備，為機電設備進行例行保養、檢査及測試等，固定工作時間

營運部/物料管控部：執行設備操作、例行檢査和測試，確保運作系統及設備符合安全和環保等要求，需輪班工作

月薪：$16,000

名額：15個

工作時間：每週工作5天，約40小時；輪班工作則每4星期168小時

工作地點：南丫島南丫發電廠 (僱主提供免費渡輪往返尖沙咀、中環或鴨脷洲)

訓練內容：發電廠操作原理- 主要部件及裝置知識、繪製工程圖則、安全訓練，以及文書報告撰寫

入讀資格：1.適合18歲或以上人士 2.中學畢業或同等學歷程度 3.須通過色覺測試及面試

上課日期：2022年11月15至23日 (共7日，56小時)

課程簡介會

日期：10月27日（星期四）

時間：下午1時30分至6時

地點：九龍彌敦道345號永安九龍中心11樓

登記及查詢熱線：2711 9820（須預先登記預約）

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