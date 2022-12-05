醫管局非緊急救護運送員月達18K　中三學歷即可+一經驗獲優先考慮

醫管局近日招聘非緊急救護運送服務員，主要負責運送病人及協助病人上落車，職位只要求有中三或同等學歷，能操流利粵語、書寫中文、閱讀及理解簡單英文，月薪高達18K。有提供個人護理服務或對急救工作有經驗者更可獲優先考慮!



非緊急救護運送服務員會以合約形式受聘，為期一至三年。若受聘者於工作期間表現良好則可在完成合約，獲合約期內月薪總額的5%為約滿酬金，續約與否則視乎醫院運作需要及員工工作表現。應徵者需持有有效的急救證書和完成醫院管理局提供的部門訓練課程，若未具備資歷，則須於入職後考取證書和接受為期6個月的訓練課程。

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非緊急救護運送服務員職位主要運送病人到居所、醫院及診所，確保病人在運送途中的安全。有時候可能需要負責其他運送職務和提供適當基本急救及護理，如抽痰、提供氧氣等。受聘這有可能須24小時輪班和在颱風、暴雨及其他緊急事故時工作，亦會醫院管理局的服務需要，被調派至其他工作地點工作。有興趣的大家不妨看看入職要求和待遇!

👇👇👇非緊急救護運送服務員入職要求及截止日期👇👇👇

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醫管局-非緊急救護運送服務員

入職要求

l 中三程度或具同等學歷

l 持有有效之急救證書

l 完成醫管局各醫院提供的部門訓練課程

l 若合適之申請者受聘時未具備資歷(2)及(3)，必須接受及完成為期至少六個月的在職培訓，當中包括由醫管局各醫院提供的部門訓練課程，及自行參與外間認可機構舉辦的急救課程，受訓期間內取得有效之急救証書，受訓期間將受聘為三B級病人服務助理，月薪港幣12,802元。若入職時已持有有效之急救証書，月薪港幣14,084元。完成在職培訓及通過有關技能、表現的評核後，才正式受聘為三Ａ級病人服務助理，月薪港幣15,332元。若受聘之員工在接受訓練課程後未能通過評核及取得有效之急救証書，則有可能被終止聘用。

l HA內部申請者能讀寫中文及簡單英文，操流利粵語及簡單英文及具有三年相關經驗者亦可被考慮

若具備以下條件可獲優先考慮：

l 具備為病人提供個人護理服務或對急救工作有經驗者。

職責

l 操作輪椅升降板、協助病人上落車。運送病人至居所、醫院及診所，確保病人在運送途中的安全。

l 有需要時應提供適當的基本急救及護理，如抽痰、提供氧氣。

l 檢查車輛／儀器及設備，並需要清潔和消毒車上儀器及配備。

l 每日清潔車輛和消毒車廂。

l 有需要時亦可能負責其他的運送職務。

l 執行由上司所指派的其他職務

l 須二十四小時輪班工作，並在颱風、暴雨及其他緊急事故時按需要返回工作崗位當值

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薪金及聘用條件

月薪:$15,332-$18,176

工作地點:伊利沙伯醫院 / 廣華醫院

聘用條件: 合適之申請者，將以合約形式受聘為期一至三年，完成合約後，工作表現良好者，可獲合約期內月薪總額的5%為約滿酬金。續約與否，將視乎醫院運作需要及員工工作表現。

申請方法

申請人可通過醫管局網頁或親身到九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部申請。

郵寄地址：九龍加士居道30號伊利沙伯醫院S座1樓九龍中醫院聯網人力資源部

殮房助理職位截止申請日期是2022年12月12日（一）晚上23:59，有興趣的就要儘快申請啦！

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