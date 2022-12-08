民政署請行政助理月薪26K　無須工作經驗＋持任何大學學位皆可!

民政署正招聘行政助理(灣仔區)，職位只要求申請者持有任何一所大學頒授的學士學位，且在DSE或會考中國語文及英國語文有3級或以上成績，即可申請，月薪更有$26K！若申請者曾在政府或公共機構工作經驗更可獲優先考慮。



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行政助理(灣仔區)為非公務員職位，主要職責為協助管理地區事宜、安排委員會和小組會議、籌辦社區活動等。職位只要求持有大學學位，符合語文要求，並具備良好的電腦操作知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint和中文電腦文書處理即可。但要留意受聘者有可能需要在戶外及不定時工作，以及在星期六、日及工作假期工作，而且合約期有可能因個別運作需要而不足12個月。

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👇👇👇有興趣的大家不妨看看行政助理(灣仔區)的入職要求及截止日期👇👇👇

民政事務總署-行政助理 (灣仔區)

入職要求

|持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷

|DSE或會考中文和英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績

|熟悉運用常用商業電腦軟件，包括MS Word, Excel, PowerPoint，熟悉中英文文書處理

|具備良好中英文書寫能力並操流利粵語和英語

若具備以下條件可獲優先考慮：

|具政府或公共機構工作經驗的申請人或獲優先考慮

職責

|協助地區管理事宜

|為委員會及工作小組安排會議、編寫會議紀錄及簡介等，與區議員、政府部門及其他機構聯繫

|提供一般行政及管理支援，例如項目策劃，資源及檔案管理，編寫報告等

|處理撥款申請及相關事宜

|處理查詢及投訴

薪金及聘用條件

月薪:$26,650

工作地點: 灣仔民政事務處

聘用條件: 按非公務員合約條款聘任，聘用合約可能因個別運作需要而不足12個月。續約與否須視乎工作表現及工作需要而定。

申請方法

申請人可通過親身送交或郵寄到香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心21樓灣仔民政事務處

民政事務總署-行政助理 (灣仔區)職位截止申請日期是2022年12月9日（五）下午1時，有興趣的就要儘快申請啦！

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