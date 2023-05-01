生活好難捱？4個星座抗逆力超強　白羊越挫越勇　天蠍偏執抗爭

如果生活辜負了你，看看身邊這些星座吧！他未必一帆風順，卻在堅持披荊斬棘~



摩羯座｜山羊座

山羊不愛出風頭，但有做強者的野心，他追求的是連嚴苛的自己都挑不出毛病的那種厲害。

自認是個倒霉蛋，不相信幸運降臨這回事，早早認清凡事還得靠自己搏。忍耐力超羣拔類，還很有大局觀，不花時間抱怨，只思考如何解決問題。練就了一身抗擊打能力，一次次反虧為盈。

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天蠍座

越處在不利的位置，越能激發天蠍那種近乎偏執的抗爭意識。

所感受到的恥辱、憤怒、怨恨等，通通轉化為他要為自己爭口氣的強烈動力。涅槃重生，是每個蠍子的必經之路，在糟糕透了的苦難中創造逆襲的奇蹟。

處女座

如果成功有千萬種姿態，那處女座的這種應該叫「蟄伏」。

他想成為被矚目的完美，卻又恐懼因高調而遭嫉妒，被針對。矛盾使得他總在不起眼的位置默默積蓄實力，等待光芒萬丈不可被忽視。他為自己寫下了一個有漏洞的內心劇本，反覆提醒自己還不夠好，無論外界如何反饋。他很難徹底放鬆和滿足，但也在焦慮的鞭笞下實踐着極致。

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白羊座｜牡羊座

白羊從不輕易認輸，只會越挫越勇。

他不追求飄在天上的仙，很貼地，知道最頑強的活法。在近乎死局裏，他會為自己留一口氣，先苟着，等待翻身的時機。不同水平的生活他都能很快適應，因為逆境拿一個自帶煙火氣的人根本沒辦法。

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