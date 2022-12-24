豪宅保安一醒目舉動救僱主一命！事後欲邀功百萬獎金　網民批貪錢

打工仔們，返工是愛還是責任呀？相信大多人都會回答「是窮呀」！上班除了底薪以外，獲得獎金也可令人感覺鼓舞，不過講到明是「獎金」，自然就不是保證可以得到啦。最近一名網民指自己任職豪宅保安員，表示自己近日因一個醒目舉動救了僱主一命，欲邀功百萬獎金，但結果被令他大失所望，更被網民直指貪錢！



《愛．回家之開心速遞》劇照

有網民在香港討論區上發帖，表示自己任職豪宅保安員，某天在巡邏時發現僱主在沒有開冷氣、車窗密閉的車內睡覺，幾乎窒息死亡，於是他見狀即時拍打車窗，對方突然驚醒，並氣喘吁吁地向樓主表示「無事呀無事呀」。

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《回魂夜》劇照

但樓主就指在僱主醒來後，就連一句多謝都沒有，更令他感到氣憤，直言「有冇可能問佢攞番幾百萬賞賜」、「我份人工萬幾去救你呢個億萬富翁」、「總之就唔叫醒佢等佢死係車廂到」、「真係唔抵冇下次」。

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不少網民在看帖後認為樓主貪錢，更直斥他看管好僱主，不讓豪宅內出現任何傷亡是保安員的分內事，「你份糧包咗」、「見到有個賊入屋你阻止，唔通你又問個業主攞返錢咩」、「你救人就係為咗打賞？」。另外如果樓主「見死不救」，反而有機會導致有責任上身。

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《金宵大廈》劇照

除此之外有網民提到僱主在「沒有發動」的車內睡著，不應存在一氧化碳中毒的問題，反而有機會是樓主自己擾人清夢阻人休息，笑言「訓多一晚都未必死」、「唔收投訴已經好好彩」，更反指樓主沒有常識。

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