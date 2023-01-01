女生都有聖人模式？性愛專家揭：只要真正ＸＸ男女都可變成聖人！

「聖人模式」相信大家常常都可能，但是聖人模式到底是甚麼?甚麼情況才會有?一定是男生才有嗎?性愛專家許藍方博士表示其實並不是!不論是男生或女生都會出現「聖人模式」，但此「模式」都只會在大家「真正高潮」過後才會出現，而至於為甚麼會出現這樣的狀況?接下來讓我們一起看看吧!



圖自YouTube頻道「許藍方博士Dr.Gracie」

近日，性愛專家許藍方於個人YouTube頻道「許藍方博士Dr.Gracie」上分享到男生們常常都表示自己在射精後會有一種「累累的，想睡的感覺」，甚麼事都不想做，一種「聖人的模式」。她分析到，男生們之所以會有「聖人模式」是因爲男生在射精後大腦專門傳遞興奮感的「多巴胺」會下降，而會分泌一種叫「泌乳激素」的荷爾蒙。當多巴胺持續下降而泌乳激素不斷增加的時候，大家做愛的「興奮感」就會減少，而多了一點累的感覺。

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許博士表示「泌乳激素」是會讓大家暫時比較沒有「性慾」，更有大部分的男生會覺得「很想睡覺」或是很累，所以大家才會突然「癱在那邊放空」，甚至射精完就「直接趴著睡」。她也表示有些男生在射精後的「聖人模式」中會有一種「被掏空」的感覺，是因射精完男生可能覺得「體內好像有東西不見了」，所以有些男生只是想要享受做愛和自慰的過程，而不喜歡射精。

圖為網上圖片

博士也表示有些男生會在射精後有「內疚感」和「罪惡感」，這就可能跟「聖人模式」沒有關係，而是跟大家本來的「關係狀態」比較有關係，因會有內疚感和罪惡感很有可能自己本身「不只是在一段關係裡」（意指出軌)，但博士表示這應該「有沒有射都會有罪惡感吧」，「都應該要有吧」。

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除此外，博士更表示「聖人模式」其實不論是男女只要有真正的高潮，同樣都會出現，而並非只有男生高潮才有。女生若達到「真正的高潮」同樣會比較累，想睡覺和整個人睡得很放鬆，變得「根本不會想動」，但若果男生女生們在你認爲的高潮後沒有任何聖人模式的出現，那大家就可能要想想自己「真的高潮了嗎」？

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