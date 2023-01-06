打工仔Last day唔可以係星期日？專家解釋謬誤：放假一樣有糧出！

打工仔辭職時需要按通知期行事，可能需要在離職前兩星期、一個月遞辭職信。選擇最後工作天的時候，不少人都會計清楚哪一天離職最「著數」，計畫寫星期日就可以星期五離開。但有人分享曾被公司拒絕這個做法，究竟Last day寫星期日可以嗎？



（《無法成為野獸的我們》劇照）

日前有網民就在連登討論區上分享到自己打算在過年後遞信辭職，上網資料搜集後發現若「Last day係星期日最著數」，打算在2月6日遞信，那麼最後一天就是3月5日星期日。不過樓主就看到有網民曾講到「星期日Last day公司有權唔接受，有無人有咁嘅經驗? 」 對員工來說當然是星期五成為最後工作天，又能拿到周末兩日的薪金最好，但這個做法恰當嗎？

有網民就表示「以前公司有同事咁做，間垃圾公司唔接受」，亦有人講到「安全計，多數揀星期一」，認為「寫星期日/一都會畀人覺得計較」，有網民就因此需選擇星期五為Last day避免麻煩。

《開罐》Opener就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，請教她到底Last day應否寫星期日。Son姐就表示「Last day係星期日就係星期日，照計咁樣冇問題」，如果按合約的通知期訂Last day公司沒有權力要求你更改。「點解大家會有呢個錯覺覺得Last day唔可以係星期日？其實星期日放假一樣有糧出……返到星期五嘅六日嗰兩日公司一樣要照出糧，呢個係必然。」

（《IT狗》劇照）

Son姐又講到很多人錯覺「放假＝冇錢」，打工仔放假是有薪假期，一樣會計薪金；所以其實Last day只是照樣按日數計算。即使剛好聖誕節當天公眾假期是Last day、不用上班，也是作為員工應有的福利，公司一樣需要支付薪金。訂Last day時唯一會有爭拗的是是否容許員工「放大假」。公眾假期、紅日或者星期日是Last day只是計算通知期後的結果，並沒有爭拗的餘地。

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臨近年尾，相信有不少打工仔都期待公司發放年終酬金「花紅」、雙糧。有網民最近就分享到，他打算1月份離職，而公司需要2個月通知期限，於是他早前便遞交辭職信。平常公司12月出花紅，HR日前就電郵通知他不會有年終花紅，令他深感不忿。這樣做到底合理嗎？職場小薯年尾辭職 HR通知無花紅 專家教一方法自保：別信合約！👈 👈 👈